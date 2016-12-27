Владимир Чижов: к пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы

В политических элитах Евросоюза постепенно укрепляется убежденность в необходимости выхода из нынешнего тупика в отношениях между ЕС и Россией. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом нельзя назвать нормальным, уверен постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, такое положение – результат недальновидной политики Евросоюза в отношении России.

В то же время, по мнению Владимира Чижова, осознание необходимости изменения этой ненормальной ситуации постепенно укрепляется в политэлитах Европы.

Постоянный представитель РФ при ЕС высказал это мнение в интервью радио Sputnik, в котором он выступил с прогнозом дальнейшей динамики связей между Евросоюзом и Россией.



"Нынешнее положение в наших отношениях – совершенно ненормальное. Это результат, я бы сказал, недальновидной политики Евросоюза в отношении России, отчасти выработанной самими странами ЕС, отчасти подсказанной сами знаете откуда. Все это привело наши отношения в нынешнее состояние, а политику Евросоюза на российском направлении завело в тупик. Пока что выхода из этого тупика, к сожалению, наши партнеры не нашли. Вопрос: насколько они хотели его найти? Я думаю, постепенно осознание необходимости этого овладевает массами политэлит Евросоюза. И как только в ЕС сумеют найти достаточно политической воли для соответствующих шагов и займутся выходом из этого тупика, они будут знать, где нас найти", – сказал Владимир Чижов.



Постоянный представитель России при ЕС полагает, что если новая администрация США пойдет по пути ослабления и снятия санкций, то и в Евросоюзе также начнется пересмотр санкционной политики.



"Победа Трампа на президентских выборах в США, безусловно, сильнее всего повлияла на отношения Европы с Соединенными Штатами. По моим наблюдениям, здесь, в Евросоюзе такого исхода президентских выборов в США не ждали. Более того, были однозначно "зациклены", как, впрочем, и многие в США, и даже у нас в стране некоторые, на победу Клинтон. И когда это (победа Дональда Трампа – ред.) произошло, был легко наблюдаем эффект растерянности. Поэтому если говорить о влиянии этого на отношение к России, то я думаю, что это производное от того первого, что я сказал. А именно: США до сих пор выступали в авангарде продолжения санкционного нажима на Россию. Собственно, нынешний вице-президент г-н (Джо) Байден открыто говорил о том, как они "выкручивали руки" европейцам. Если новая американская администрация пойдет по пути противоположному, то есть пойдет по пути ослабления и снятия санкций, то, думаю, нынешняя санкционная политика Евросоюза долго не протянет и, соответственно, пойдет пересмотр. Собственно, к этому пересмотру, по моему мнению, многие в Европе уже готовы, а некоторые даже делают некоторые усилия, чтобы ускорить это", – отметил Владимир Чижов.



Постпред России при ЕС в интервью радио Sputnik также коснулся перспектив проекта нового экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море – проекта "Северный поток-2".



"Я верю в будущее проекта "Северный поток-2", потому что у него есть прочное, в первую очередь экономическое обоснование. По большому счету, инициатива в этом проекте принадлежала не России как государству и даже не "Газпрому", а скорее партнерам "Газпрома" из числа европейских энергетических компаний, которые видели в этом возможность обеспечения своего бизнеса – для них, я думаю, это главное – но и одновременно обеспечения энергобезопасности Европы. То есть, значение этого изначально чисто коммерческого проекта – оно как бы выходит за рамки коммерческой сферы и приобретает политическое измерение", – сказал Владимир Чижов.

По мнению постпреда России при ЕС, политики, организации и страны, выступающие против проекта "Северный поток-2", фактически действуют вопреки объективным потребностям Европы и вопреки интересам ее энергобезопасности.

"Это происходит в разных формах, но если говорить об аргументации, то тезис, который стал частью официальной позиции Евросоюза, звучит так: как бы то ни было, нужно сохранить газовый транзит через территорию Украины. Причем иногда возникает парадоксальная ситуация: критикуя "Северный поток-2", наши оппоненты подчеркивают, в частности, что его реализация приведет к концентрации значительной доли транзита на территории одного государства, то есть Германии. Вот это их как бы беспокоит. А то, что прежде в такой роли выступала Украина, их почему-то не беспокоило. Остается предположить, что они считают Германию менее надежной транзитной страной, чем Украина, как бы смешно это ни звучало", – сказал Владимир Чижов.

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Владимир Чижов: к пересмотру санкций против РФ в Европе многие уже готовы_Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

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