Эксперт: армия США в 10 раз сильнее российской? Кто же с этим согласится

Канал Global Conflict составил рейтинг сильнейших армий мира, в тройке лидеров – США, Россия и Китай. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik сравнил отдельные виды вооружений.

Видео с десятью самыми сильнейшими армиями в мире представил в сети телеканал Global Conflict. Тройку лидеров составили США, Россия и Китай. В Топ-10 вошли также армии Израиля, Южной Кореи, Германии, Японии, Британии, Франции и Индии.

Специалисты сравнили армии разных стран по нескольким параметрам: военный бюджет, численность армии, количество техники, авиации и военно-морских сил.

Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные рейтинги не заслуживают доверия.

"Серьезные люди не должны обращать внимания на различные самодельные рейтинги военных журналов США. Никто в мире еще не нашел тех критериев, которые могут четко определить, какая армия в мире сильнее. Этим критерием может быть только война. Все остальное – это философия. Можно сопоставлять отдельные категории вооружения. Но вот, например, взять военный бюджет США и России, они отличаются почти в десять раз. Но разве можно из этого делать вывод, что американская армия в десять раз сильнее российской армии? Ну кто же с этим согласится! Взять те же ядерные ракеты. Здесь у нас паритет. Может, он и не абсолютный, но паритет. Потому что нам хватит пять раз уничтожить Соединенные Штаты, а Америке столько же раз уничтожить нас этими ракетами", – сказал Виктор Баранец.

Он привел несколько примеров вооружений российской армии, представляющих реальное превосходство.

"Причем это признают сами американские специалисты. Например, по тактико-техническим характеристикам наших межконтинентальных ядерных ракет. У американцев нет боеголовок, которые на цель маневрировали бы по высоте и курсу. Нет, и точка. А у нас есть. Это реальное превосходство. Кроме того, американцы уже на протяжении десятков лет бьются над тем, чтобы опередить наши зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а сейчас уже С-500. Что они только ни делали! Вбрасывали огромные деньги в оборонку, крали платы и куски комплекса, даже пытались их выкупить. И даже после этого американцы так и не смогли сделать ничего подобного и "сняли шляпу", признав, что не могут догнать русских", – отметил военный эксперт.

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