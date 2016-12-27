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Военный эксперт: события в Сирии показали, какая армия сильнее

12:1127.12.2016
(обновлено: 16:49 27.12.2016)
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Владимир Евсеев, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира по версии канала Global Conflict. В тройке лидеров также оказались США и Китай. Этот и подобные рейтинги в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Владимир Евсеев.

Специализирующийся на военной тематике канал Global Conflict представил свою версию рейтинга десяти сильнейших армий мира. В тройке лидеров – США, Россия и Китай.

В Топ-10 вошли также армии Израиля, Южной Кореи, Германии, Японии, Британии, Франции и Индии.

Вооруженные силы различных стран оценивались, исходя из размера бюджета, численности, а также количества авиации, танков и военно-морских сил.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог, военный эксперт Владимир Евсеев считает подобные рейтинги не вполне объективными. По  мнению эксперта, при их составлении корректнее было бы учитывать не количественные, а качественные показатели, такие как, например, боевой дух.

"Он (боевой дух – ред.), конечно, проявляется на поле боя. И если посмотреть на сирийский конфликт, совершенно понятно, какая армия сейчас сильнее. Поэтому подобные рейтинги не всегда соответствуют действительности. Все-таки надо говорить не столько о количественных, сколько о качественных характеристиках. Если сравнивать армии России и США качественно, я считаю, российская армия американской не уступает", – сказал Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik.

Он также не согласен с мнением, что самое дорогое вооружение является самым эффективным. И новейшие американские истребители тому подтверждение.

"Дешевле и намного эффективнее производить менее дорогое оружие, но которое уже отработано. Не всегда самое современное оружие обязательно является самым лучшим. И здесь можно привести пример американских самолетов, например, F-35 или F-22 Raptor. Эти самолеты безумно дорогие, но их стоимость абсолютно не соответствует тем боевым качествам, которые они имеют", – отметил военный эксперт.

Что касается флота, то, по словам Владимира Евсеева, по количеству кораблей США лидируют, однако по качеству это далеко не так.

"Если взять флот, то здесь тоже стоит смотреть на качественные характеристики. Наш последний фрегат "Адмирал Григорович" – это современный корабль, который по многим позициям США не уступает. Хотя, конечно, американцы имеют самый большой флот – и надводный, и подводный. Но этот флот часто стоит "поплавками", потому что срок эксплуатации этих кораблей остался – год-полтора. Поэтому сравнение здесь тоже не всегда корректно. И еще что немаловажно мы не сдаем своих союзников, в отличие от американцев", – заключил военный эксперт.

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