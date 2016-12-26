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Мнение: активизация Британии в Сирии – попытка "сбалансировать силы"

19:4726.12.2016
06506
Истребители Тайфун британских королевских ВВС
© AFP 2016/ Andrew Yates
ВВС Британии готовятся повысить интенсивность ударов по позициям ИГ в Сирии, пишут британские СМИ. Эксперт Сергей Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что британцев к подобному решению подтолкнули успехи ВКС РФ и правительственной армии САР.

ВВС Великобритании готовятся повысить интенсивность ударов по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Сирии, сообщает Telegraph.

Отмечается, что в 2016 году британские самолеты нанесли 60 ударов в Сирии и 347 – в Ираке. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах, в новом году Лондон сделает упор на действиях в Сирии.

По словам собеседника Telegraph, "Британия надеется, что Мосул будет занят к весне следующего года", и это позволит перейти в наступление в Сирии.

Он отметил, что Великобритания "расширит тренировки Демократических сил Сирии" и "усилит поддержку с воздуха" операции в Ракке. "Нам нужно будет вести диалог с русскими", – добавил собеседник издания.

Ракка считается "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. Сейчас силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию и освобождению Ракки.

Эксперт Федерального информационного центра "Аналитика и Безопасность" Сергей Соколов считает, что Великобритания в данном случае действует в противовес успехам ВКС России и сирийской правительственной армии.

"Ни США, ни Великобритания никогда не спрашивают разрешений и не подкрепляют свои наступления какими бы то ни было международными документами, принятыми регламентом. И в данном случае это просто попытка "сбалансировать силы". Исходя из того, что наши ВКС совместно с армией (президента Сирии) Башара Асада активизировались и ведут достаточно успешно боевые действия, и появилось желание сбалансировать силы", – сказал Сергей Соколов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, британские военные в Сирии будут и дальше не столько бороться с террористами, сколько защищать так называемую "умеренную оппозицию".

"Нет четкого разделения между террористами и "умеренной оппозицией". Между ними практически нет разницы, так называемая "умеренная оппозиция" – это, по сути, те же террористы, только называются по-другому. И Великобритания в данном случае будет выступать в партнерстве с США и прикрывать эту так называемую "умеренную оппозицию". При этом надо понимать, что основополагающим вектором развития событий будут все-таки США и их взаимоотношения с Россией", – считает эксперт. 

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