Мнение: на Западе становится востребованной объективная информация о Сирии

Масштабные захоронения подвергшихся пыткам сирийцев обнаружены в Алеппо. Собранные российскими военными данные должны изменить отношение Запада к т. н. умеренной оппозиции, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

В Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало", – сказал он.

Конашенков подчеркнул, что все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, "чтобы европейские покровители так называемых "оппозиционеров" в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства".

Представитель Минобороны также сообщил, что в городе найдено семь огромных складов с боеприпасами, три танка, две пушки и две реактивных системы залпового огня, а перед уходом из Алеппо боевики минировали улицы, входы в здания, автомобили и даже детские игрушки.

Собранные и обнародованные российскими военными данные должны изменить отношение западных стран к так называемой умеренной оппозиции, сказал в эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"После освобождения Алеппо от боевиков даже на Западе становится востребованной информация объективного характера. Многие журналисты стали раскрывать особенности подготовки фейковых роликов и информации, которая, в основном, оправдывала так называемую умеренную оппозицию, а порой – и запрещенные в России террористические организации, и которая всемерно старалась опорочить действия России в Сирии. Это была информационно-политическая ловушка – в Женеве и в информационном пространстве все время генерировали идею "умеренной оппозиции". И, исходя из этого, выстраивали свою линию поведения, по сути, на поддержку боевиков", – сказал военный политолог.

Он отметил, что найденное в Алеппо оружие использовалось в том числе для запугивания мирного населения.

"Конечно, этого вооружения было достаточно, чтобы запугивать мирное население, а тех, кто не выполнял указаний боевиков, пытали и казнили. Даже минировали детские игрушки. Это говорит о том, что терроризм сегодня серьезно нацелился на детей – создаются специальные лагеря, где из детей готовят боевиков, используют их в качестве "живых бомб". А те, кто пытается от них убежать, они запугивают вот такими методами. Боевики воюют с мирным населением, там они чувствуют себя безнаказанно и творят свои злодеяния", – отметил Андрей Кошкин.

По его мнению, виновные в военных преступлениях в Сирии должны быть осуждены. При этом, считает военный политолог, необходимо избежать элемента ангажированности.

"Но это очень сложно, потому что будут противостоять силы, которые вложили много средств в боевиков, а теперь должны отказаться от них. Так что этот процесс будет очень непростым. Но его надо продвигать", – уверен Андрей Кошкин.

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