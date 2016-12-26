Политолог о погибших в Ту-154: они жертвовали собой ради помощи другим

Россия скорбит по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 в Сочи. Эта трагедия потрясла весь российский народ, сказал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

В России понедельник объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. Во всех храмах Русской православной церкви совершаются панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился 25 декабря рано утром через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где выполнял дозаправку. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

По данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, обнаружены тела 11 погибших. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота проводится поисковая операция. На данный момент информации о выживших в крушении Ту-154 нет.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что эта трагедия потрясла весь российский народ.

"Любая человеческая жизнь бесценна. Но в данном случае мы особенно скорбим, потому что речь идет о людях, которые выполняли свой профессиональный долг, долг перед страной. Они жертвовали собой ради оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Катастрофа унесла жизни известных артистов, жизнь известного и любимого всеми общественного деятеля и жизни журналистов. Это, конечно, чрезвычайно серьезная потеря, которая долго будет значимой для нашего народа", – сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, гибель исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки многие люди воспринимают как личную утрату.

"Елизавета Глинка является уникальным общественным деятелем. В чрезвычайно сложных ситуациях внешних конфликтов, разных политических мнений, она умела быть вне политики и оказывать свое милосердие всем людям, с которыми сталкивалась. Думаю, что потеря Доктора Лизы для нашей страны – чрезвычайная, и не только для нашей страны. Ею, например, был открыт хоспис на Украине, ее деятельность распространялась и на Сирию, и на (самопровозглашенные) Донецкую и Луганскую народные республики. Их жители скорбят вместе с россиянами", – отметил политолог.

По его словам, болью в сердцах отдается гибель журналистов трех российских телеканалов и коллектива ансамбля имени Александрова.

"Этих артистов знает и любит весь мир, и они действительно являются символом, визитной карточкой нашей страны. Конечно, потеря этих артистов не должна закончить судьбу этого творческого коллектива… Трагедия в очередной раз демонстрирует нам, что профессия журналиста является одной из наиболее опасных профессий в мире. Девять журналистов погибли в этой трагической ситуации. Они пополнили ряды жертв, которые гибли в разных обстоятельствах, в том числе на линии огня под Донецком и на других территориях", – сказал Владимир Шаповалов.

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