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Политолог о шансах Юлии Тимошенко стать президентом: на безрыбье и рак рыба

15:2626.12.2016
(обновлено: 15:53 26.12.2016)
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Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости. Александр Максименко
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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обогнала в рейтинге президента страны Петра Порошенко. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, у таких рейтингов есть одна очень важная "погрешность".

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента страны. Таковы данные опроса группы "Рейтинг". Тимошенко в случае проведения выборов в ближайшее время  готовы поддержать около 18% респондентов, в то время как за действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы лишь 13,5% респондентов.

Аналогичная ситуация складывается и с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина", которая на 4 процентных пункта обогнала по популярности Блок Петра Порошенко "Солидарность" (16% против 11,8%).

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, всего опрошено 2000 человек.

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов считает, что украинцы разочаровались в принципе во всех политиках, однако Юлия Тимошенко на фоне остальных кажется им более привлекательной.

"Ситуация на Украине сложилась таким образом, что у украинцев существует тотальное разочарование в принципе всеми политиками. Но "свято место пусто не бывает", и люди, естественно, ищут каких-то других политиков, на которых они могут рассчитывать. Тимошенко – это человек, который в украинской политике уже около 20 лет. В этом смысле она не новое лицо, но чуть ли не единственный политик, который ассоциируется с нормальным развитием Украины, когда кризисы не приводили к гражданским войнам. Даже если учитывать "оранжевую" революцию – она была достаточно тихой и не привела к таким серьезным последствиям, как сейчас. Мне кажется, это связано с этим. Я ее не идеализирую, просто на фоне остальных, как говорится, на безрыбье и рак рыба", – сказал Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по словам политолога, украинские рейтинги не учитывают достаточно важную вещь.

"Конечно, рейтинги грешат. И не только ошибками. Я смотрел последний мониторинг украинского общественного мнения: порядка 60% людей не видят выхода из сложившейся ситуации. И это самая главная погрешность в этих исследованиях", – отметил политолог.

Что касается депутата Рады Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов и помилованной президентом России, которая ранее заявляла, что готова стать президентом Украины, то ее шансы практически равны нулю, считает Семен Уралов.

"Савченко – это медийный "продукт", который достиг своей популярности. Но когда она вернулась и начала говорить, в общем-то, адекватные вещи про гражданскую войну, что не с теми воюют, ее начали потихоньку "задвигать", убирать с экранов, и ее звезда постепенно закатывается", – заключил политолог.  

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