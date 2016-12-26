США
26.1226 декабря19:28МСК
USD60.91+0.06
EUR63.73+0.19
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Лев Лещенко: ансамбль имени Александрова должен жить

12:1926.12.2016
02010
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости. Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Гибель Ту-154 над Черным морем, на борту которого находились 92 человека, в их числе 64 артиста ансамбля имени Александрова – это огромная утрата для отечественного и мирового искусства, сказал в эфире радио Sputnik певец Лев Лещенко.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

Самолет потерпел крушение в Черном море рано утром в воскресенье, 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

Сотни людей приносят цветы и свечи в память о жертвах авиакатастрофы. Скорбящие собираются в Москве у здания фонда Елизаветы Глинки, около телецентра "Останкино" и возле здания ансамбля Александрова.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Эксперт: причину гибели Ту-154 определит только скрупулезный анализ

Полное название ансамбля – Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Им руководил народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов, который также находился на борту Ту-154.

Валерий Халилов 14 лет был начальником военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главным военным дирижером Российской армии, а в последние полгода – художественным руководителем ансамбля имени Александрова.

Певец, народный артист России Лев Лещенко в эфире радио Sputnik отметил, что гибель прославленного музыкального коллектива – это огромная утрата для отечественного и мирового искусства.

Траурный митинг в Донецке по погибшим пассажирам самолета Ту-154
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Катастрофа Ту-154: мир скорбит, в Киеве "острят"

"Для всех нас, для друзей это огромная печаль и скорбь. С Валерием Халиловым я много работал. Буквально в этом месяце мы несколько раз встречались на концертах. Я очень любил выступать с этим ансамблем. Это прославленный коллектив, который объехал десятки стран, этот коллектив признан в мире как один из лучших, это образец академической школы. По их принципу созданы многие военные ансамбли в других странах. Ансамбль завоевал огромную популярность во всем мире. Эти ребята прошли прекрасную школу, все они – великолепные артисты. Я сам когда-то служил в ансамбле, поэтому я понимаю, что такое искусство военного ансамбля – это всегда самое лучшее, что есть в армейской среде. Конечно, это огромная утрата для отечественного и мирового искусства", – сказал Лев Лещенко.

По его мнению, коллектив, несмотря на огромную потерю, должен жить.

"Ансамбль имени Александрова, его доброе имя должны жить дальше. Думаю, что такой ансамбль должен, вопреки всему, обязательно восстановиться и продолжать традиции армейской культуры. Думаю, что в течение времени будет создан новый коллектив в память о тех замечательных артистах, которые погибли. Память о них надолго сохранится в наших сердцах", – сказал Лев Лещенко.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.