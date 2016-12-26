Лев Лещенко: ансамбль имени Александрова должен жить

Гибель Ту-154 над Черным морем, на борту которого находились 92 человека, в их числе 64 артиста ансамбля имени Александрова – это огромная утрата для отечественного и мирового искусства, сказал в эфире радио Sputnik певец Лев Лещенко.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

Самолет потерпел крушение в Черном море рано утром в воскресенье, 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

Сотни людей приносят цветы и свечи в память о жертвах авиакатастрофы. Скорбящие собираются в Москве у здания фонда Елизаветы Глинки, около телецентра "Останкино" и возле здания ансамбля Александрова.

Полное название ансамбля – Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Им руководил народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов, который также находился на борту Ту-154.

Валерий Халилов 14 лет был начальником военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ, главным военным дирижером Российской армии, а в последние полгода – художественным руководителем ансамбля имени Александрова.

Певец, народный артист России Лев Лещенко в эфире радио Sputnik отметил, что гибель прославленного музыкального коллектива – это огромная утрата для отечественного и мирового искусства.

"Для всех нас, для друзей это огромная печаль и скорбь. С Валерием Халиловым я много работал. Буквально в этом месяце мы несколько раз встречались на концертах. Я очень любил выступать с этим ансамблем. Это прославленный коллектив, который объехал десятки стран, этот коллектив признан в мире как один из лучших, это образец академической школы. По их принципу созданы многие военные ансамбли в других странах. Ансамбль завоевал огромную популярность во всем мире. Эти ребята прошли прекрасную школу, все они – великолепные артисты. Я сам когда-то служил в ансамбле, поэтому я понимаю, что такое искусство военного ансамбля – это всегда самое лучшее, что есть в армейской среде. Конечно, это огромная утрата для отечественного и мирового искусства", – сказал Лев Лещенко.

По его мнению, коллектив, несмотря на огромную потерю, должен жить.

"Ансамбль имени Александрова, его доброе имя должны жить дальше. Думаю, что такой ансамбль должен, вопреки всему, обязательно восстановиться и продолжать традиции армейской культуры. Думаю, что в течение времени будет создан новый коллектив в память о тех замечательных артистах, которые погибли. Память о них надолго сохранится в наших сердцах", – сказал Лев Лещенко.

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