Эксперт: причину гибели Ту-154 определит только скрупулезный анализ

На месте крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море продолжается поисково-спасательная операция. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что сейчас очень важно воссоздать картину случившегося.

Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в понедельник, 26 декабря, на брифинге. Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Тем временем специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств, чтобы точнее определить траекторию полета потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ. Они выяснили, что самолет упал в шести километрах от берега, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту.

Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов.

Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров. Всего в операции участвуют около 3,5 тысячи человек.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое госслужащих.

26 декабря, в России объявлен общенациональным днем траура.

Главный советник директора Российского института стратегических исследований, профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что пока рано говорить о том, что стало причиной катастрофы Ту-154.

"Ходит очень много слухов, но ни одна из версий не может считаться окончательной до тех пор, пока специалисты не получат объективную картину случившегося. А это произойдет, во-первых, когда будут найдены два "черных ящика" – это речевой регистратор и регистратор всех технических данных. И, во-вторых, когда будут найдены все обломки. Тогда будет воссоздана картина случившегося. Ее очень важно определить, поскольку, как свидетельствуют первые официальные данные, экипаж не нажал кнопку сигнала бедствия. Поэтому надо ждать", – сказал Владимир Козин.

При этом он не сомневается, что будет сделано все, чтобы как можно быстрее установить причины катастрофы.

"В районе катастрофы сейчас сконцентрированы очень большие технические возможности – боевые корабли и вспомогательные суда, большая группа водолазов со специальным оборудованием, беспилотники. Силы огромные. И, конечно, наше государство не пожалеет сил и средств, чтобы как можно быстрее найти останки погибших и обломки авиалайнера, очень скрупулезно изучить все это и сказать, что стало причиной такой скоротечной катастрофы", – отметил Владимир Козин.

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