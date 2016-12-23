Экономист: сельское хозяйство РФ уже подготовлено к отмене санкций

Россия отменит ответные меры, если ЕС отменит санкции, сказал на большой пресс-конференции Владимир Путин. Экономист Игорь Диденко в эфире радио Sputnik отметил, что для российских сельхозпроизводителей отмена санкций не станет болезненным событием.

Россия не вводила никаких санкций в отношении ЕС, она лишь ответила на рестрикции в отношении российской экономики, но с удовольствием пойдет на отмену ограничений, если европейские партнеры, в свою очередь, отменят антироссийские санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Мы с удовольствием пойдем на все отмены (ответных санкций против ЕС – ред.), хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции", – сказал Путин.

Член Международного союза экономистов, член правления Вольного экономического общества России Игорь Диденко в эфире радио Sputnik отметил, что российские сельхозпроизводители, благодаря ответным мерам, действительно показывают очень хорошие результаты.

"Например, по текущему году мы получили рекордный урожай пшеницы. И вообще наше сельское хозяйство, благодаря импортозамещению в этой сфере, совершило хороший скачок в десятки процентов по итогам этих двух лет. Но страдают от санкций наши крупные компании, которые не имеют возможности получать дешевое фондирование, дешевые кредиты за рубежом. А это все-таки важный вопрос", – сказал Игорь Диденко.

По его словам, отмену санкций наши аграрии воспринимают как негативный момент. Но это не станет для них болезненным событием, считает экономист.

"Конечно, мы должны будем вновь открыть наши рынки для продукции сельского хозяйства из стран Евросоюза. Но, во-первых, не все поставщики сельхозпродукции, которые поставляли ее раньше, вернутся на наш рынок. К тому же наше сельское хозяйство будет более подготовлено к конкуренции, потому что за два года были сделаны существенные и значимые инвестиции в этот сектор", – отметил Игорь Диденко.

По его мнению, отмены санкций не стоит ожидать в самое ближайшее время.

"Санкции, конечно, не навсегда, но говорить, что они будут сняты в следующем году, наверное, преждевременно. Они, скорее, будут постепенно облегчаться", – считает экономист.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.