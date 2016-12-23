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Политолог: Путин "мягко пожурил" демократов США

18:0623.12.2016
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Демократическая партия США позабыла смысл своего названия, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik напомнил, какие приемы использовали демократы в ходе избирательной кампании США.

Демократическая партия США, используя административный ресурс, позабыла первоначальный смысл своего названия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"То, что правящая на сегодняшний день, еще до 20 января, по-моему, партия, которая называется Демократической, явно позабыла первоначальный смысл этого названия, это очевидная вещь, особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчиво. Дать призыв не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам – это плохо, я уже об этом сказал", – отметил Путин.

Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, заручившись поддержкой большинства выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей. Перед голосованием выборщиков в США звучали призывы не поддерживать Трампа. Сторонники Демократической партии, в частности, опубликовали соответствующий призыв в печатных СМИ.

"Рузвельт сплотил нацию, сегодняшняя администрация разделяет ее. Призыв не голосовать за Трампа – это шаг к разделению народа. Но и тут они проиграли: за Трампа не проголосовали два выборщика, а за Клинтон – четыре", – сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что демократы в США "проигрывают по всем фронтам" и поэтому ищут виновных. "Нужно уметь проигрывать достойно", – отметил российский президент.

Хакеры, взломав почту Демократической партии США, обнародовали факты манипуляции общественным мнением в их стране; при этом до сих пор неизвестно, кто именно устроил хакерскую атаку, заявил президент РФ.

"Главное – это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они разве что-то скомпилировали, подтасовали? Нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии – одного кандидата против другого, против Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", – сказал Путин.

Политолог Павел Святенков не согласен с мнением, что критика президента в адрес Демократической партии США была резкой.

"С учетом того, как критиковали Россию и, в том числе, самого президента Путина в ходе американской избирательной кампании, его критика, скорее, мягкая", – сказал Павел Святенков в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, какие приемы использовали демократы в ходе избирательной кампании в США.

"Там в ходе избирательной кампании провозгласили, что за всеми противниками Хиллари Клинтон якобы стоит Владимир Путин лично. И что он чуть ли не лично стоит во главе российских хакеров – мол, взламывал американскую избирательную систему и аппарат национального комитета Демократической партии. На мой взгляд, Россия как раз достаточно нейтрально реагировала на подобные громкие обвинения, которые звучали, в том числе и лично из уст Хиллари Клинтон. Как известно, она назвала Дональда Трампа "марионеткой Путина". Поэтому со стороны российского президента речь идет, скорее, не о критике, а о том, что президент мягко пожурил функционеров Демократической партии за несколько месяцев такой активной антироссийской пропаганды. Причем без малейшего намека на доказательства этих обвинений", – отметил политолог.  

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