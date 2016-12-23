Политолог: Россия четко ставит акцент в сотрудничестве с Европой

Россия заинтересована в развитии отношений с Европой, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил заинтересованность РФ в самостоятельных партнерах.

Россия заинтересована в развитии отношений с Европой, но ей нужен единый партнер, с которым можно вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы заинтересованы в развитии отношений с Европой, мы будем к этому стремиться и, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнер, с которым можно было говорить. Вот для нас что важно. Но если это будет не так, мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне", – сказал Путин.

Президент России в пятницу провел очередную большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходило в Центре международной торговли.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько отметил, что российский президент вновь выразил заинтересованность в развитии отношений с Евросоюзом, но как с самостоятельным партнером.

"В отношениях с Европой, со странами, которые являются драйверами Евросоюза, Владимир Путин подчеркнул важный момент: что эти страны не являются полностью самостоятельными. Он очень четко поставил акцент на том, что если мы для общения с Европой должны общаться с третьей стороной, то какой смысл вообще общаться с европейскими странами", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Политолог не согласен с мнением, что Россия, демонстрируя миру открытость, прозрачность и готовность к сотрудничеству, проявляет слабость.

"Не проявляем. В данный момент мы все равно выигрываем. Мы набрали достаточное количество медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, при том, что половина наших спортсменов не была допущена до Игр по надуманным обвинениям. Мы помогли (президенту Сирии) Башару Асаду и сирийской армии освободить Алеппо, несмотря на то, что нас фактически принуждали к так называемым гуманитарным паузам и, вообще, к тому, чтобы мы ушли из Сирии. Так что мы пока можем, играя по правилам, выигрывать. И демонстрировать всему миру, что мы как раз соблюдаем все писаные и не писаные правила, стараемся соблюдать их максимально четко. И любые возможности для диалога, в том числе и "нормандский формат", мы тоже пытаемся сохранить, пока это имеет смысл", – заключил Богдан Безпалько.

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