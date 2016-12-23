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Мнение: посол – на политическом и на физическом "прицеле" противников РФ

13:3023.12.2016
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Цветы в памяти о погибшем после РФ в Турции Андрее Карлове у входа в посольство РФ в Анкаре
© РИА Новости. Алёна Палажченко
Меры по обеспечению безопасности российских дипломатов за рубежом должны быть усилены. После убийства Андрея Карлова в Турции могут быть внесены коррективы в международные соглашения, сказал в эфире радио Sputnik экс-депутат Госдумы Анвар Махмутов.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность закрепления за российскими послами за рубежом бойцов сил специального назначения, пишут СМИ. Сухарев направил соответствующие предложения в МИД и МВД.

По мнению депутата, спецназ сможет обеспечить безопасность послов в странах, где дипломатам может грозить опасность.

Ранее Государственная дума приняла заявление в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. Депутаты призвали обеспечить безопасность отечественных дипломатов за рубежом, а также предложили своим коллегам из других стран сплотиться для создания антитеррористической коалиции.

Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. Нападавший был уничтожен в ходе полицейской спецоперации.

Нападение осудили правительства и парламенты большинства стран мира. В российском МИД убийство дипломата назвали терактом. 

Госдума призвала принять дополнительные меры безопасности для дипломатов, которые позволят исключить подобные инциденты в будущем.

Депутат Госдумы шестого созыва Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik напомнил, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, послов в стране пребывания охраняют местные правоохранители. Однако, считает он, после убийства российского посла в Турции могут быть внесены коррективы в международные соглашения.

"Венская конвенция регулирует многие дипломатические контакты и отношения между государствами. Но мы видим, что ситуация в мире настолько напряженная, что этих договоренностей, видимо, недостаточно для того, чтобы обеспечить, в частности, безопасность послов. В стране пребывания посол является самым главным должностным лицом, представляющим свою страну. Поэтому, конечно, меры по их защите должны быть усилены. Усилены во всех странах. А в тех странах, где обстановка накаленная, должны быть усилены вдвойне", – сказал Анвар Махмутов.

По его мнению, само государство должно принять меры по усилению охраны своего представителя за рубежом.

"Думаю, что сейчас будут вырабатываться такие меры. Общие правила мы не изменим. Поэтому персонально в каждой стране придется договариваться. В Турции, видимо, будет особенно усилена охрана посла. Но хочу сказать, что будущему послу нельзя снижать активность, даже с учетом того, что существует такая угроза. Понятно, что посол – на передовой, он везде – с открытым лицом. Это лицо, наделенное очень высоким доверием и полномочиями от государства. И поэтому он находится и на политическом, и на физическом прицеле наших противников. И нам сейчас придется много сил потратить на то, чтобы защитить послов, сотрудников наших посольств. Нам здесь нельзя расслабляться", – отметил Анвар Махмутов. 

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