Эксперт: я бы не стал доверять информации о "расстрельных списках" ИГ

Британская The Sun опубликовала якобы "расстрельные списки" российских дипмиссий, составленные боевиками ИГ. Ветеран "Альфы" Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные публикации – это часть психологической войны.

Власти Марокко возбудили уголовное дело в отношении авторов оскорбительных комментариев в соцсетях по поводу убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, говорится в совместном заявлении МВД и министерства юстиции и свобод Марокко.

"Власти под руководством генеральной прокуратуры начали расследование для определения имеющих отношение к этому лиц и применения к ним правовых мер", – говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что "оправдание террористических актов является преступлением, которое карается законом". Власти Марокко назвали подобные проявления "экстремистскими и неприемлемыми".

Тем временем обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман прямым текстом заявил, что убийство российского посла в Турции было "возмездием за преступления Владимира Путина". Он отметил, что не "льет слезы" по российскому послу и "удивлен, что убийство не произошло еще несколько месяцев назад".

А британский таблоид The Sun опубликовала сканы документов с символикой "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ), в которых на арабском и английском языках указаны адреса и телефоны российских посольств в ряде стран, которые могут стать целями террористов. Газета отмечает, что "расстрельные списки" появились сразу после убийства российского посла в Турции и теракта в Берлине 19 декабря, ответственность за который взяло на себя ИГ.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук считает, что цель публикации британского таблоида – еще больше "накалить атмосферу". При этом он выразил сомнение в существовании на самом деле подобных списков.

"Я бы не стал доверять этой информации. Это больше похоже на элемент психологической войны. Я думаю, что цель – еще больше подогреть накал, который сейчас есть. Надо понимать, что когда публикуется какая-то важная информация, должен хотя бы приблизительно указываться источник. Но такая газета на самом деле вряд ли имеет серьезные источники", – сказал Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik.

При этом он поддержал инициативу властей Марокко привлекать к ответственности авторов оскорбительных комментариев по поводу убийства посла РФ в Турции.

"С чисто человеческой точки зрения я положительно это оцениваю. Но вы же понимаете, что сейчас идет очень непростая игра – обострение практически по всем фронтам. А в экстремальной или около экстремальной ситуации каждый ведет себя по-своему", – сказал ветеран группы "Альфа".

Игорь Шевчук назвал неприемлемой публикацию обозревателя New York Daily News Герша Кунтцмана, не исключив, что журналист мог действовать "по указке".

"Мы не знаем – действовал ли он сам или по чьей-то указке. Многие газеты, информационные источники находятся под покровительством либо какой-то финансовой группы, либо каких-то спецслужб, и являются их или гласными, или негласными рупорами. Отсюда можно делать выводы. Кроме того, морально-нравственная сторона некоторых людей, независимо от того, в каких странах они живут, каких они национальностей, оставляют желать лучшего", – заключил Игорь Шевчук.

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