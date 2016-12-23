Политолог: в доходах депутатов Рады зарплата – это ничтожный показатель

Украинские парламентарии намерены в 2017 году существенно поднять себе зарплаты, пишут украинские СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Василий Стоякин, эта история началась не вчера.

Украинские СМИ получили в свое распоряжение документ, в котором говорится о новом проекте постановления о повышении заработной платы украинских парламентариев в 2017 году.

Так, зарплата председателя Верховной рады должна составлять 32 тысячи гривен, а зарплата обычного члена парламентских комиссий и комитетов будет превышать 25,9 тысячи гривен – из расчета 16,2 прожиточных минимума (сейчас депутат получает 17,6 тысячи гривен).

Эти цифры содержатся в приложении к соответствующему проекту постановления комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной рады. Голосование должно пройти 23 декабря.

В целом содержание Верховной рады обойдется бюджету живущей в условиях экономического кризиса Украины в 1,1 млрд гривен в год, пишут СМИ.

Ранее в ноябре Верховная рада Украины отменила решение о повышении зарплаты парламентариям в два раза, который предполагал проект госбюджета на 2017 год.

Директор Центра политического маркетинга, политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik прокомментировал очередное повышение жалования украинских депутатов.

"История началась не вчера – зарплаты украинским депутатам поднимаются систематически. В 2015 году они получали пять минимальных заработных плат, а в 2016 году начался совершенно непонятный рост: в апреле повысили с пяти до двенадцати минимальных заработных плат, а с ноября – до двадцати пяти. Но поскольку это вызвало недовольство в обществе, это последнее повышение отменили, но выросла минимальная зарплата. Поэтому фактически повышение все равно произошло", – сказал Василий Стоякин.

При этом, по его словам, на зарплату украинские депутаты не живут.

"Маловероятно, что депутаты Рады живут на свою зарплату, таких депутатов очень мало. Потому что работа украинского парламента – это сфера высоко коррумпированная, а зарплата – показатель достаточно ничтожный в доходах депутатов", – отметил политолог.

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