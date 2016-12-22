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Политолог: Россия была для США "лучшим другом" только в один момент

18:2722.12.2016
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Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Уровень популярности России среди американцев упал почти до отметки времен холодной войны, показывает опрос Чикагского совета по глобальным проблемам. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik прокомментировал полученные данные.

Уровень положительного отношения к России среди американцев в настоящее время почти упал до отметки 1986 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным проблемам.

Исследование проходило с 16 по 18 декабря. Респондентам было предложено оценить свое отношение к России по 100-балльной шкале, где 0 обозначает самое негативное отношение, а 100 – самые положительные чувства. Опрос показал, что средний показатель составил 32.

Примерно такой же показатель был зафиксирован в 1986 году, тогда он составил 31. Самое хорошее отношение к России среди граждан США было отмечено в 1990 году – показатель составил 59. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1982 году – 25.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik прокомментировал данные опроса.

"Наиболее популярной Россия была у американцев в 1990 году, тогда американцы положительно относились к нашей стране и ее действиям на международной арене. Не секрет, что в тот момент РФ была для США "лучшим другом", потому что, по большому счету, не обладала политическим суверенитетом. Естественно, с таким партнером намного проще дружить, потому что он исполняет все пожелания. Что касается настоящего момента, то сейчас с РФ находятся в состоянии информационной войны. Более того, именно тема России была одной из главных во время предвыборной кампании в США, и обе стороны пытались ее использовать", – сказал Никита Данюк.

Он обратил внимание на данные опроса, согласно которым, среди сторонников Республиканской партии показатель популярности России поднимается до 35, тогда как среди сторонников демократов снижается до 28.

"Показатель республиканцев выше, но ненамного. Это показывает, что благодаря информационной монополии американских СМИ, РФ в настоящий момент в глазах простых американцев является чуть ли не мировым злом. Если (президент США) Барак Обама называет Россию одной из главных "угроз" США, то удивляться таким результатам не приходится", – отметил политолог.

В то же время, считает он, эти действия лишь подогревают интерес к России.

"Существует обратная корреляция: несмотря на то, что большинство американцев не воспринимают Россию как друга, интерес, например, к   Владимиру Путину очень высок. Это показывает, что та информационная политика, которую США вместе со своими западными сателлитами проводят на протяжении последних лет, дает обратный эффект. Потому что люди видят, что Россия, несмотря на многочисленные попытки дискредитации ее действий на международной арене, многочисленные обвинения, информационные фейки, отстаивает свои национальные интересы. Это вызывает симпатию простого народа, как бы политическая элита ни старалась представить нашу страну и наших лидеров как "сторону зла"", – заключил Никита Данюк.  

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