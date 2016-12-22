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Мнение: США с беспилотниками Украину "просто надули"

14:4422.12.2016
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Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ScanEagle на катапульте. Архив
© Фото: Public Domain
Американские разведывательные беспилотные аппараты, переданные Украине, оказались бесполезными, пишут СМИ. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США преследовали собственные цели, оказывая помощь ВСУ.

Американские разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА), которые в июле 2016 года получила Украина, оказались бесполезными, передает Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.

Речь идет о 72 аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B компании AeroVironment, стоивших, по словам Хазина, миллионы долларов и оказавшихся настолько неудачными, что если бы вопрос зависел от него, он вернул бы их обратно в США. По мнению Хазина, применение беспилотников Raven в ходе так называемой АТО в Донбассе с самого начала было неверным решением.

Главным недостатком американских аппаратов в ВСУ называют их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи. Кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбором разведывательной информации.

БПЛА Raven общей стоимостью более 12 млн долларов были переданы Украине в рамках программы "Инициативы по восстановлению доверия в Европе". Отмечалось, что США оказали украинским военным помощь нелетальным вооружением.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что, оказывая помощь, США преследовали собственные цели.

"Украинцы были рады всему, что им поставляют США. До этого они не знали, что такое беспилотники. Им поставили сразу 72 аппарата – нате, заберите. На Украине обрадовались, думали – им масла на хлеб намазали, а это оказалось ложкой дегтя. Надо понимать позицию американцев: они никогда ничего просто так не делают. Теперь у руководства Вооруженных сил Украины пелена с глаз упала, они стали понимать, что их просто надули. В Америке такого "добра" полно. Сами они применяют более совершенные аппараты, а то, что лежит на складах, они по-тихому сплавляют в третьи страны. Американцы бросили украинцам затравку, а теперь будут качать деньги. Мол, хотите новую технику – пожалуйста, покупайте! Это обыкновенная коммерция", – сказал Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik.

По его мнению, США, скорее всего, не отреагируют на критику со стороны ВСУ.

"Американцы не отреагируют, потому что это их позиция, их бизнес. Все идет по их плану. К слову, думаю, что советнику начальника украинского Генштаба после его заявлений недолго осталось находиться в этой должности", – отметил военный эксперт. 

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