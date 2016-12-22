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Эксперт о докладе ООН по гумконвою в САР: непрофессионализм или заговор

13:5122.12.2016
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(0:36 / 3.02Mb / просмотров видео: 282422)
РИА Новости.
Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо в сентябре. По словам профессора Александра Гусева, доклад экспертов организации не выдерживает критики. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в сирийском Алеппо 19 сентября.

Совместный конвой Сирийского арабского Красного полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН, который вез помощь для 78 тысяч человек в Алеппо, был обстрелян к северо-западу от города. Из 30 грузовиков 18 были уничтожены, погиб один сотрудник САКП и еще около 20 мирных граждан.

В докладе комиссии ООН говорится, что "хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей". По признанию экспертов, у них нет свидетельств и того, что случившееся было преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

С точки зрения комиссии ООН, "возможности совершать атаки" были у самолетов сил международной коалиции под руководством США, ВКС России и ВВС Сирии, тогда как вооруженные группы оппозиции не могли устроить нападение с воздуха.

Эксперты ООН также выделили отдельные сообщения о том, что "ВВС Сирии с высокой вероятностью совершили атаку", добавив, что удар мог быть "совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета, также подозревается участие одного российского самолета".

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что данный доклад подготовлен крайне непрофессионально.

"Когда они говорят о бомбардировках гумкомвоя, то я думаю, что они значительно не доработали. Все это говорит, с одной стороны, о слабой профессиональной подготовке. А если это не так, то это говорит об определенном заговоре", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его словам, доклад экспертов ООН не выдерживает критики.

"Три месяца они расследовали. Но для профессионалов это смешно, по большому счету. Для профессионалов вполне понятно, что и у американцев, и у России есть доказательства. В районе движения гумкомвоя летал беспилотник международных сил. Кроме того, вместе с колонной боевики перебрасывали пикап с тяжелым минометом. После трагедии российский президент Владимир Путин сказал (на форуме ВТБ "Россия зовет!" 12 октября – ред.), что "Россия знает, что удар по гуманитарному конвою в Сирии нанесла одна из террористических организаций". У России есть доказательство того, кто это сделал. А спецкомиссия ООН не смогла ничего доказать. Но и наших данных они не принимают. Что касается наших авиаударов, то мы бьем точно по целям, потому что у нас есть вся информация и средства точного контроля", – подчеркнул Александр Гусев. 

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