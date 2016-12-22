Мнение: подвижки в кризисе мигрантов, может, есть, но не все их ощущают

Большинство жителей Европы, по данным опроса "Sputnik.Мнения", уверены – ситуация с мигрантами в ЕС ухудшилась. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik аналитик Михаил Нейжмаков, тяжесть миграционного кризиса легла на страны Евросоюза по-разному.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной – 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключение составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

Опрос был проведен с 22 по 26 октября 2016. В опросе приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков считает вполне логичным то, что наибольшее количество недовольных ситуацией с мигрантами в Италии.

"Прежде всего, опрос отражает то, что тяжесть миграционного кризиса по-разному легла на различные страны Евросоюза. И совершенно предсказуемо, что наибольшее количество недовольных в Италии, поскольку она начала испытывать на себе давление миграционных потоков еще раньше – практически сразу после событий в Ливии в 2011 году. Кроме того, Италия не вполне чувствует солидарность других европейских стран", – сказал Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, странам ЕС необходимо проводить более жесткую политику по отношению к мигрантам.

"Определенные подвижки, может быть, и есть. Но те страны, которые стоят на границах ЕС, эти подвижки чувствуют в меньшей степени. Поскольку именно на них приходится главное давление потока беженцев, и это проецируется на жизнь рядовых граждан этих стран. При этом, как мы видим, те страны Евросоюза, которые проводят более жесткую политику в отношении мигрантов, та же сама Польша, они в меньшей степени испытывают последствия миграционного кризиса. И такая более жесткая политика, а не политика открытых дверей будет находить поддержку среди довольно значительной части европейцев, особенно, в странах, которые первые принимают на себя миграционный поток", – считает аналитик.

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