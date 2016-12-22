США
23.1223 декабря06:02МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: ЕС будет пытаться отправить мигрантов обратно, но это уже нереально

11:1522.12.2016
04280
Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале Келети в Будапеште
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", большинство европейцев считают, что ситуация с мигрантами в ЕС ухудшилась. Эксперт Виктория Леденева в эфире радио Sputnik отметила, что Европа в последнее время столкнулась с очень серьезными проблемами.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной – 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключение составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий. 

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

Беженка в специально организованном центре по распределению мигрантов рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции
© РИА Новости. Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Осторожно, двери Европы закрываются: беженцам пора домой

Опрос был проведен с 22 по 26 октября 2016. В опросе приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Доктор социологических наук, заведующая кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ Виктория Леденева считает, что поток мигрантов только усиливает негативную картину, складывающуюся в Европе.

"Последние два года показали, что стоят очень острые проблемы. При этом многие проблемы, например, недавние теракты, связаны со вторым поколением мигрантов, которые выросли в этих странах и являются уже гражданами этих европейских стран. Поэтому мне кажется, что поток беженцев просто усиливает картину. И, конечно, многие европейцы недовольны. При этом я считаю, что проблемы создают не только мигранты, но и низкий контроль за ними", – сказала Виктория Леденева в эфире радио Sputnik.

Она считает, что меняется в целом социокультурный ландшафт Европы, и это также не может не беспокоить европейцев.

Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
© РИА Новости. Сергей Строителев
Перейти в фотобанк
Мнение: мигранты могут изменить Европу, и это будет ужасно

"Возможно, Европа сможет переварить этот поток мигрантов, но вопрос в том, что меняется социокультурная картина Европы, появляются другие национальности, появляются новые межнациональные отношения. Это очень серьезно. И сегодня миграционные угрозы, миграционные риски рассматривают именно с точки зрения социальных и культурных составляющих. То есть проблема рассматривается больше не с точки зрения экономики, а с точки зрения социокультурного ландшафта Европы", – полагает Виктория Леденева.

По ее мнению, даже если европейские власти попытаются решить проблему мигрантов с помощью депортации их на родину, им вряд ли это удастся.

"Последние события в Германии показывают, что система дала сбой. И необходимо серьезно задуматься, что происходит в Европе. Я думаю, что они (европейские власти – ред.) будут сейчас пытаться отправить мигрантов обратно, но, честно говоря, я даже не представляю, как можно выловить их всех и депортировать. Мне кажется, что это уже нереально сделать, с учетом того, что такой поток мигрантов прибыл", – заключила эксперт. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.