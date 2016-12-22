Мнение: ЕС будет пытаться отправить мигрантов обратно, но это уже нереально

По данным нового опроса "Sputnik.Мнения", большинство европейцев считают, что ситуация с мигрантами в ЕС ухудшилась. Эксперт Виктория Леденева в эфире радио Sputnik отметила, что Европа в последнее время столкнулась с очень серьезными проблемами.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной – 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключение составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

Опрос был проведен с 22 по 26 октября 2016. В опросе приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Доктор социологических наук, заведующая кафедрой конфликтологии и миграционной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ Виктория Леденева считает, что поток мигрантов только усиливает негативную картину, складывающуюся в Европе.

"Последние два года показали, что стоят очень острые проблемы. При этом многие проблемы, например, недавние теракты, связаны со вторым поколением мигрантов, которые выросли в этих странах и являются уже гражданами этих европейских стран. Поэтому мне кажется, что поток беженцев просто усиливает картину. И, конечно, многие европейцы недовольны. При этом я считаю, что проблемы создают не только мигранты, но и низкий контроль за ними", – сказала Виктория Леденева в эфире радио Sputnik.

Она считает, что меняется в целом социокультурный ландшафт Европы, и это также не может не беспокоить европейцев.

"Возможно, Европа сможет переварить этот поток мигрантов, но вопрос в том, что меняется социокультурная картина Европы, появляются другие национальности, появляются новые межнациональные отношения. Это очень серьезно. И сегодня миграционные угрозы, миграционные риски рассматривают именно с точки зрения социальных и культурных составляющих. То есть проблема рассматривается больше не с точки зрения экономики, а с точки зрения социокультурного ландшафта Европы", – полагает Виктория Леденева.

По ее мнению, даже если европейские власти попытаются решить проблему мигрантов с помощью депортации их на родину, им вряд ли это удастся.

"Последние события в Германии показывают, что система дала сбой. И необходимо серьезно задуматься, что происходит в Европе. Я думаю, что они (европейские власти – ред.) будут сейчас пытаться отправить мигрантов обратно, но, честно говоря, я даже не представляю, как можно выловить их всех и депортировать. Мне кажется, что это уже нереально сделать, с учетом того, что такой поток мигрантов прибыл", – заключила эксперт.

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