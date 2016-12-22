Мнение: мигранты могут изменить Европу, и это будет ужасно

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев уверены, что ситуация с мигрантами в ЕС ухудшилась. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik обратил внимание на расхождение взглядов молодежи и старшего поколения.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной – 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключение составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

Опрос был проведен с 22 по 26 октября 2016. В опросе приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин считает результаты опроса вполне закономерными.

"Италия, Франция и Британия – это страны, которые являются локомотивами революционно-дезинтеграционных процессов в Евросоюзе, и наиболее критически относятся к роли (канцлера Германии) Ангелы Меркель в этих процессах. Что касается самой Германии – это страна, население которой больше всего подвергалось воздействию, чтобы внедрить так называемую программу толерантности. Именно Германия приняла больше всех мигрантов. И речь идет о том, что население Германии в какой-то степени одурманенно пропагандой толерантности к мигрантам, частично не хочет признаться себе, что кардинально ошиблось в этом вопросе. Другая часть населения приняла это как данность и сейчас признает, что Германия совершила серьезную ошибку, которая может стать причиной дезинтеграции в Евросоюзе в ближайшее время", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

У политолога также не вызывает удивления то, что молодежь более оптимистично смотрит на миграционный кризис в Европе.

"Молодежь всегда была ключевой аудиторией, на которую направлено разного рода медийное воздействие. Следует учитывать, что именно молодежь сидит в соцсетях, через которые ведется очень серьезная пропаганда западных ценностей, в том числе толерантности по отношению к мигрантам. То, что это расходится с реалиями, молодежь тоже видит, но в силу слабой сопротивляемости медийному воздействию она отрицает эту очевидность. И в итоге получается такой когнитивный диссонанс, который выливается в глобальное социальное напряжение в германском обществе", – отметил Алексей Мухин.

Вместе с тем, как полагает политолог, если проблема мигрантов в ближайшее время не будет решена, это может привести к крайне негативным последствиям для Европы.

"Если ситуация не изменится, и проблема мигрантов не будет решаться, то Европу мигранты все-таки изменят, и это будет ужасно. Потому что Европа погрузится в хаос террористической активности. С этим безуспешно будут бороться то спецслужбы, то военные, кризис будет сменять кризис, и, в конце концов, Европа дезинтегрируется", – считает политолог.

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