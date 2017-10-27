Политолог оценил значимость рассекреченных документов об убийстве Кеннеди

В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik поделился мнением, в каких целях могут быть использованы рассекреченные материалы.

Около трех тысяч документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США по распоряжению президента Дональда Трампа — база данных из 2891 материала доступна на сайте Национальных архивов.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Документы по убийству Кеннеди будут содержать лакуны лишь в редких случаях, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", — заявила Сандерс.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии. При этом глава государства отметил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, за два месяца до преступления в ходе визита в Мехико общался с советским дипломатом, который, по данным американской разведки, был сотрудником КГБ, говорится в одном из рассекреченных документов ЦРУ.

Убийство Кеннеди пришлось на пик холодной войны. Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik оценил значимость новой партии рассекреченных документов.

"Это та малая толика, которая еще осталась не рассекреченной. Вряд ли она скрывает какие-то серьезные тайны. Скорее всего, это документы технического характера, которые помогут разобраться более детально, что было известно спецслужбам об Освальде, насколько дотошно они следили за человеком, который бывал в СССР в тот период времени. И, вполне возможно, кто-то попробует использовать эту публикацию в антироссийской истерии, напомнив байки о том, что Освальд был агентом КГБ. Эта история может быть использована как новый аргумент в кампании против РФ. Но не думаю, что этим будут заниматься серьезные политики", — отметил Игорь Шатров.

По его мнению, эта тема может быть использована ими в иных целях.

"Эта акция может быть необходима им для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации неопределенности во внешней политике, от внутренних проблем. Ведь это одна из тем внутриамериканской повестки, которая с того самого трагического дня присутствует постоянно. Это та самая загадка, которая стала частью многих конспирологических теорий. Это всегда часть американского мейнстрима. Поэтому на некоторое время общество будет увлечено разговорами об убийстве Кеннеди", — сказал Игорь Шатров.

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