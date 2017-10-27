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"вошли в санкционный раж": политолог о санкциях США против ФСБ и "Ростеха"

09:0027.10.2017
(обновлено: 09:03 27.10.2017)
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© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в ВашингтонеЗдание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
СМИ узнали о готовности США ввести санкции против ФСБ и "Ростеха", в списке 33 оборонных предприятия. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтон рассматривает санкции как единственный инструмент для выстраивания отношений с Россией.

Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

Среди предприятий, концернов и организаций, включенных в список, "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", корпорация "Уралвагонзавод".

Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее утвердил список лиц и организаций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, против которых могут ввести санкции. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

При этом Рекс Тиллерсон упразднил должность координатора по санкциям. Об этом РИА Новости сообщил представитель госдепартамента.

"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования", — сказал представитель госдепартамента.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтон рассматривает санкции как единственный инструмент для выстраивания отношений с Россией.

"США прочно вошли в санкционный раж в отношениях с Россией. Похоже на то, что санкции воспринимаются американским политическим классом как единственный инструмент для выстраивания отношений. На этом фоне выглядят странными и неуместными позитивные заявления, которые время от времени исходят от руководителя Госдепа Рекса Тиллерсона. Но они не способны повлиять на основное содержание отношений, которое определяется наращиванием санкционного давления на Россию. При том, что предыдущие раунды санкций не привели США к искомой цели – не смогли изменить направленность российской внешней политики. Надо полагать, что и этот новый раунд, и эти санкции постигнет такая же неудача", — отметил Алексей Зудин.

 

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