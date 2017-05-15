Киев накроет Одесскую область "антитеррором". Кто следующий?

Он шел на Одессу. А вышел к Херсону. Это про антитеррористический центр при СБУ. Сначала они проводили учения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом. Теперь дошли до Одесской области. Выбор – красноречивый.

В СБУ сообщили об очередных международных антитеррористических учениях, которые пройдут на этой и следующей неделе в Одесской области. Условия тренировок будут максимально приближены к реальным, предусмотрительно заявляют силовики и просят граждан соблюдать спокойствие. Учения организует антитеррористический центр при СБУ. В них примут участие сотрудники правоохранительных органов, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуация, а также пограничники и военные. Ранее сотрудники пограничной службы и Службы безопасности провели аналогичные учения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом. И пока ничто не свидетельствует о снижении Киевом активности такого рода. Что называется, киевская власть одним выстрелом пытается "подстрелить" сразу нескольких зайцев.

Конечно, нужно поддерживать отношения с Западом на должном уровне – чтобы денег давали и оказывали политическую поддержку. А с этим нынче немалые проблемы – украинская тематика смертельно утомила Европу, где то выборы, то теракты. А в Белом доме и вовсе не хотят заниматься этой "малопонятной" далекой страной, несмотря на обнадеживающие заявления главы украинского МИД Климкина. Потому риторика о "террористической угрозе" – понятно, от кого исходящей – неплохой повод привлечь внимание. И учения в этом смысле – вполне уместная технология.

Но есть еще и внутренний контур. И здесь тоже большие проблемы. Киевская власть воспринимает жителей Одессы, так же, как Херсона, Харькова, Николаева и даже Днепропетровска (ныне Днепра) как потенциальную угрозу. Празднование 9 мая в Одессе, включая проведение акции "Бессмертный полк", показало, что так называемая декоммунизация, а читай – дерусификация – во многих регионах не срабатывает. Несмотря на пропаганду, провокации и сопутствующую им истерию, одесситы воспринимают День Победы как священную дату. Более того, большинство местных депутатов отправили в Киев Порошенко письмо с требованием сохранить празднование 9 мая, 8 марта и 1 мая.

Украинская власть, конечно, и дальше будет ухищряться и демонстрировать свою якобы силу. Будут звучать громкие фразы о том, что "развод" с Россией состоялся, свидетельство чему – введение крайне ограниченного по своим возможностям для украинцев "безвиза" с ЕС. Что Крым и Донбасс вернутся на Украину, увидев, какое "стремительное развитие" там наметилось. Президент наверняка продолжит демонстративно прерывать свое участие в международных мероприятиях для поездок в подконтрольные Киеву районы Донбасса, где проливается кровь. Причем, как утверждают в Донецке и Луганске, в результате провокаций киевских же силовиков. Технология отработанная. Но беда в том, что люди во все это уже давно не верят. А потому остается одно – демонстрировать им силу, проводя антитеррористические и прочие учения. И параллельно поддерживать градус напряжения в непосредственной близости от российских границ.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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