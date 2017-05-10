Дипломат: Лавров в Вашингтоне подготовит почву для встречи Путина и Трампа

В МИД РФ подтвердили встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе поделился с радио Sputnik мнением о том, какие темы могут быть затронуты на переговорах.

В МИД РФ подтвердили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

"Да", – сказали в ведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности такой встречи.

Ранее о проведении встречи Трампа и Лаврова сообщили в Белом доме. Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 мск) и пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов, следует из расписания главы государства, которое распространила пресс-служба президента США.

Перед этим Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В апреле во время своего визита в Москву глава внешнеполитического ведомства США встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Советский и российский дипломат, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе поделился с радио Sputnik мнением о том, какие темы могут быть затронуты на переговорах.

"Чего ожидать, я вам не скажу, и никто не скажет. Но понятно, что в центре внимания будет Сирия, будут затронуты вопросы корейского урегулирования, американцы наверняка коснутся и украинской проблематики… В Сирии надо договориться по зонам безопасности, надо договориться о взаимодействии коалиции нашей и американской. Надо договориться в принципе о совместной борьбе с терроризмом уже за пределами Сирии. Кроме того, надо договориться о том, что американцы не будут угрожать Северной Корее, а северокорейцы не будут разрабатывать ядерное оружие", – сказал Сергей Орджоникидзе.

При этом США, по его мнению, должны показать готовность к сотрудничеству.

"У нас очень много двусторонних проблем, и начинать надо всегда с маленького. Соединенные Штаты должны показать, что они хотят урегулирования, и если не урегулирования, то хотя бы хотят достичь большего понимания по вопросам, которые нас разделяют", – считает бывший заместитель генсека ООН.

Кроме того, как полагает дипломат, Сергей Лавров в США "подготовит почву" для будущей встречи президентов двух стран.

"Обычно так и бывает – министры иностранных дел готовят почву для встречи президентов. Они заранее обговаривают вопросы с тем, чтобы главы государств могли уже, не вдаваясь в детали, решать какие-то крупные вопросы", – заключил Сергей Орджоникидзе.

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