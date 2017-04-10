В Южной Осетии еще до официального объявления результата президентских выборов огласили итоги референдума по принятию второго наименования республики.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

"Двойная фамилия". Южная Осетия меняет буквы, но не дух Your browser does not support HTML5 audio

Тибилов или Бибилов? Еще до того, как Южной Осетии сообщили о победителе президентских выборов, она уже знала, что такой президент в любом случае будет избран впервые. Поскольку возглавит не только ее, но и "Государство Алания". Отныне эту республику можно официально величать еще и так. Около 80% проголосовали на референдуме не то чтобы за переименование, но за совмещение равнозначных названий.

Новое можно считать второй фамилией, можно – титулом или синонимом прежнего. Но логика в появлении этого тире между "Южной Осетией" и "Государством Алания", безусловно, присутствует. Как бы ни пытались злые языки рассмотреть в нем минус. Во-первых, эта территория исторически тоже именуется Аланией. Во-вторых, в отличие от той Алании, что входит в состав Российской Федерации, это пусть и частично признанное, но государство. Что, собственно, и требовалось доказать. Хотя здесь это никому доказывать не надо. О чем и свидетельствуют результаты плебисцита.

Руководствовался ли действующий глава республики Леонид Тибилов лишь соображениями географическо-политической справедливости, когда предлагал совместить президентские выборы с референдумом, или все-таки рассчитывал, что его затея сыграет в пользу его же переизбрания, уже не важно. Для граждан это буквальное изменение в статусе оказалось ценно само по себе. И, вероятно, это будет последнее, чем запомнится Тибилов как президент. Как последний президент Южной Осетии.

Анатолию Бибилову 47. С 2014 спикер парламента. Его называли фаворитом еще на выборах 2011 года. Но тогда здесь все было слишком горячо и эмоционально. На грани раскола. В итоге вместе с соперницей по второму туру Аллой Джиоевой они сыграли вхолостую. Результаты голосования отменили, а новая кампания прошла уже без них. Сейчас тоже была борьба, но в рамках. Как, собственно, и должно быть в офицерском собрании. А здесь сошлись два боевых генерала. Поэтому чуть свет созвонились и сразу решили при любом исходе разойтись миром.

Народ на всякий случай собрался, пошумел. Но, скорее, в силу привычки и особенности характера. Все понимают: кому быть, того не миновать. Тем более Москва не в претензиях. Она же не Афины. Это Греция не пускает Македонию в НАТО, потому что та – тезка одной из греческих провинций. А России с "государством Алания" если и входить куда-то, то лишь в положение друг друга. Точнее, Россия и так входит в положение Южной Осетии, а Южная Осетия в Россию не входит. Хотя живет надеждой на это.

Но главное, что живет. И, несмотря на шероховатости, все лучше и лучше. Поэтому и может позволить себе смену лидера. Потому что дух не меняется, он по-прежнему боевой. А как иначе, если республику поддерживает государство, в котором Алания – это все-таки субъект.

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