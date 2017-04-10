"Двойная фамилия". Южная Осетия меняет буквы, но не дух

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Новое можно считать второй фамилией, можно – титулом или синонимом прежнего. Но логика в появлении этого тире между "Южной Осетией" и "Государством Алания", безусловно, присутствует. Как бы ни пытались злые языки рассмотреть в нем минус. Во-первых, эта территория исторически тоже именуется Аланией. Во-вторых, в отличие от той Алании, что входит в состав Российской Федерации, это пусть и частично признанное, но государство. Что, собственно, и требовалось доказать. Хотя здесь это никому доказывать не надо. О чем и свидетельствуют результаты плебисцита.
Руководствовался ли действующий глава республики Леонид Тибилов лишь соображениями географическо-политической справедливости, когда предлагал совместить президентские выборы с референдумом, или все-таки рассчитывал, что его затея сыграет в пользу его же переизбрания, уже не важно. Для граждан это буквальное изменение в статусе оказалось ценно само по себе. И, вероятно, это будет последнее, чем запомнится Тибилов как президент. Как последний президент Южной Осетии.
Анатолию Бибилову 47. С 2014 спикер парламента. Его называли фаворитом еще на выборах 2011 года. Но тогда здесь все было слишком горячо и эмоционально. На грани раскола. В итоге вместе с соперницей по второму туру Аллой Джиоевой они сыграли вхолостую. Результаты голосования отменили, а новая кампания прошла уже без них. Сейчас тоже была борьба, но в рамках. Как, собственно, и должно быть в офицерском собрании. А здесь сошлись два боевых генерала. Поэтому чуть свет созвонились и сразу решили при любом исходе разойтись миром.
Народ на всякий случай собрался, пошумел. Но, скорее, в силу привычки и особенности характера. Все понимают: кому быть, того не миновать. Тем более Москва не в претензиях. Она же не Афины. Это Греция не пускает Македонию в НАТО, потому что та – тезка одной из греческих провинций. А России с "государством Алания" если и входить куда-то, то лишь в положение друг друга. Точнее, Россия и так входит в положение Южной Осетии, а Южная Осетия в Россию не входит. Хотя живет надеждой на это.
Но главное, что живет. И, несмотря на шероховатости, все лучше и лучше. Поэтому и может позволить себе смену лидера. Потому что дух не меняется, он по-прежнему боевой. А как иначе, если республику поддерживает государство, в котором Алания – это все-таки субъект.
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