Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации по законодательному обеспечению делового сотрудничества прошел в Брянске 28–29 ноября. В повестке дня — вопросы совместной деятельности предприятий двух стран, выявление барьеров во взаимной торговле, разработка предложений по гармонизации законодательства в торгово-экономической сфере.
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации
12:5705.12.2018
(обновлено: 12:58 05.12.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПарламентское Собрание инициировало и провело Форум приграничных территорий Беларуси и России. Решение о проведении форума принято депутатами Парламентского Собрания на 53-й сессии в декабре 2017 года. На форум в Брянске собрались более 200 человек из регионов России и областей Беларуси.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Парламентское Собрание инициировало и провело Форум приграничных территорий Беларуси и России. Решение о проведении форума принято депутатами Парламентского Собрания на 53-й сессии в декабре 2017 года. На форум в Брянске собрались более 200 человек из регионов России и областей Беларуси.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВместе с депутатами вопросы сотрудничества обсуждали представители деловых кругов и научной общественности двух стран.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Вместе с депутатами вопросы сотрудничества обсуждали представители деловых кругов и научной общественности двух стран.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПриветствие участникам форума от председателя Госдумы Вячеслава Володина огласил депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Приветствие участникам форума от председателя Госдумы Вячеслава Володина огласил депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияЧлен Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Виталий Шилов огласил приветствие участникам и гостям форума от первого заместителя председателя Парламентского Собрания Владимира Андрейченко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Виталий Шилов огласил приветствие участникам и гостям форума от первого заместителя председателя Парламентского Собрания Владимира Андрейченко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ открытии форума принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. На снимке: депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В открытии форума принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. На снимке: депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияНа встрече с руководством Брянской области депутаты обсудили участие региона в программах Союзного государства, познакомились с его торгово-экономическим потенциалом. На снимке: депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
На встрече с руководством Брянской области депутаты обсудили участие региона в программах Союзного государства, познакомились с его торгово-экономическим потенциалом. На снимке: депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ работе форума приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси и России. На снимке: подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В работе форума приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси и России. На снимке: подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияУчастники форума обсудили вопросы приграничного сотрудничества, определили основные задачи и принципы такой деятельности.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Участники форума обсудили вопросы приграничного сотрудничества, определили основные задачи и принципы такой деятельности.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияБыло отмечено, что сотрудничество небольших предприятий развито недостаточно, невелико число СП и российских товаропроводящих сетей в Беларуси. Участники форума также отметили важность совместной разработки и реализации инвестпрограмм и проектов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Было отмечено, что сотрудничество небольших предприятий развито недостаточно, невелико число СП и российских товаропроводящих сетей в Беларуси. Участники форума также отметили важность совместной разработки и реализации инвестпрограмм и проектов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПравовое обеспечение признано одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности межрегионального сотрудничества.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Правовое обеспечение признано одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности межрегионального сотрудничества.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПо итогам обсуждений выработан проект рекомендаций, реализация которых призвана способствовать развитию делового сотрудничества приграничных территорий Союзного государства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
По итогам обсуждений выработан проект рекомендаций, реализация которых призвана способствовать развитию делового сотрудничества приграничных территорий Союзного государства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияРекомендации форума будут доработаны, опубликованы в официальных изданиях и на сайте Парламентского Собрания, направлены в заинтересованные министерства и ведомства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Рекомендации форума будут доработаны, опубликованы в официальных изданиях и на сайте Парламентского Собрания, направлены в заинтересованные министерства и ведомства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ дни работы форума в Брянске депутаты провели заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В дни работы форума в Брянске депутаты провели заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияТакже в Брянске состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Также в Брянске состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.
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