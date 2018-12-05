Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации

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Парламентское Собрание инициировало и провело Форум приграничных территорий Беларуси и России. Решение о проведении форума принято депутатами Парламентского Собрания на 53-й сессии в декабре 2017 года. На форум в Брянске собрались более 200 человек из регионов России и областей Беларуси.