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Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации

(обновлено: 12:58 05.12.2018)
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Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
Член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Виталий Шилов
Депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников
Депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко
Подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПарламентское Собрание инициировало и провело Форум приграничных территорий Беларуси и России. Решение о проведении форума принято депутатами Парламентского Собрания на 53-й сессии в декабре 2017 года. На форум в Брянске собрались более 200 человек из регионов России и областей Беларуси.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Парламентское Собрание инициировало и провело Форум приграничных территорий Беларуси и России. Решение о проведении форума принято депутатами Парламентского Собрания на 53-й сессии в декабре 2017 года. На форум в Брянске собрались более 200 человек из регионов России и областей Беларуси.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВместе с депутатами вопросы сотрудничества обсуждали представители деловых кругов и научной общественности двух стран.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Вместе с депутатами вопросы сотрудничества обсуждали представители деловых кругов и научной общественности двух стран.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПриветствие участникам форума от председателя Госдумы Вячеслава Володина огласил депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.Депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Приветствие участникам форума от председателя Госдумы Вячеслава Володина огласил депутат Госдумы, глава Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияЧлен Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Виталий Шилов огласил приветствие участникам и гостям форума от первого заместителя председателя Парламентского Собрания Владимира Андрейченко.Член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Виталий Шилов
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Виталий Шилов огласил приветствие участникам и гостям форума от первого заместителя председателя Парламентского Собрания Владимира Андрейченко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ открытии форума принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. На снимке: депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников.Депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В открытии форума принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. На снимке: депутат Парламентского Собрания от Беларуси Дмитрий Заблоцкий, Александр Богомаз, депутат Парламентского Собрания от России Сергей Калашников.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияНа встрече с руководством Брянской области депутаты обсудили участие региона в программах Союзного государства, познакомились с его торгово-экономическим потенциалом. На снимке: депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко.Депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
На встрече с руководством Брянской области депутаты обсудили участие региона в программах Союзного государства, познакомились с его торгово-экономическим потенциалом. На снимке: депутаты Алла Бодак, Сегей Крючек и Николай Самосейко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ работе форума приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси и России. На снимке: подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы.Подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В работе форума приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси и России. На снимке: подписание Перечня ключевых показателей развития конкуренции в Брянской области на 2019–2022 годы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияУчастники форума обсудили вопросы приграничного сотрудничества, определили основные задачи и принципы такой деятельности.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Участники форума обсудили вопросы приграничного сотрудничества, определили основные задачи и принципы такой деятельности.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияБыло отмечено, что сотрудничество небольших предприятий развито недостаточно, невелико число СП и российских товаропроводящих сетей в Беларуси. Участники форума также отметили важность совместной разработки и реализации инвестпрограмм и проектов.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Было отмечено, что сотрудничество небольших предприятий развито недостаточно, невелико число СП и российских товаропроводящих сетей в Беларуси. Участники форума также отметили важность совместной разработки и реализации инвестпрограмм и проектов.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПравовое обеспечение признано одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности межрегионального сотрудничества.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Правовое обеспечение признано одним из основных направлений деятельности по повышению эффективности межрегионального сотрудничества.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПо итогам обсуждений выработан проект рекомендаций, реализация которых призвана способствовать развитию делового сотрудничества приграничных территорий Союзного государства.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
По итогам обсуждений выработан проект рекомендаций, реализация которых призвана способствовать развитию делового сотрудничества приграничных территорий Союзного государства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияРекомендации форума будут доработаны, опубликованы в официальных изданиях и на сайте Парламентского Собрания, направлены в заинтересованные министерства и ведомства.Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации в Брянске
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Рекомендации форума будут доработаны, опубликованы в официальных изданиях и на сайте Парламентского Собрания, направлены в заинтересованные министерства и ведомства.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ дни работы форума в Брянске депутаты провели заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
В дни работы форума в Брянске депутаты провели заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияТакже в Брянске состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.Заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Также в Брянске состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике.
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Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации по законодательному обеспечению делового сотрудничества прошел в Брянске 28–29 ноября. В повестке дня — вопросы совместной деятельности предприятий двух стран, выявление барьеров во взаимной торговле, разработка предложений по гармонизации законодательства в торгово-экономической сфере.

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