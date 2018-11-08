Рахманов: Минску и Москве нужно выйти за рамки привычного товарообмена

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Минску и Москве для наращивания взаимной торговли следует выходить за рамки традиционного товарообмена и увеличивать долю высокотехнологичной продукции, считает глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

В 2017 году товарооборот Белоруссии и РФ увеличился почти на четверть, достиг 32,4 миллиарда долларов. При этом на российский рынок поставляется половина всей белорусской экспортной продукции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Минск и Москва вполне могут вывести взаимный товарооборот на уровень в 50 миллиардов долларов.

"Беларуси и России нужно выйти за рамки традиционного товарообмена, которым мы занимаемся уже не один десяток лет, и увеличить долю высокотехнологичной продукции в товарообороте. А сделать это можно за счет производственной кооперации", — заявил Рахманов РИА Новости.

По его словам, в этой связи необходимо создавать совместные производственные структуры с ориентацией на выпуск высокотехнологичной продукции, причем как на территории РФ, так и в Белоруссии – "в зависимости от условий, которые может предоставить для этого каждая из стран в конкретном случае".

"Надо обязательно серьезно заниматься вопросами микроэлектроники, робототехники, биотехнологий – тех технологических направлений, которые определяют прогресс в будущем. Это как раз вопрос нашей экономической безопасности, без его разрешения трудно будет чувствовать себя уверенно в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе", — считает сенатор.

Он также отметил, что Белоруссия и Россия "должны видеть в будущем совместное развитие". "И, несмотря на большое различие в масштабах наших стран, я думаю, они друг для друга очень важны. Беларусь имеет преимущества по целому ряду технологических направлений, и их нужно использовать на благо Союзного государства", — добавил собеседник агентства.