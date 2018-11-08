Сергей Рахманов: санкции против Белоруссии и России всегда контрпродуктивны

О работе парламентариев Белоруссии и России в Межпарламентском союзе, перспективах "Хельсинки-2", необходимости углубления экономической кооперации двух стран в интервью РИА Новости рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рахманов:

— Сергей Кимович, вы не так давно вернулись из Женевы, где проходила очередная сессия Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Каковы ее основные итоги для Белоруссии, какие вопросы обсуждали с российскими коллегами?

— Формат Межпарламентского союза достаточно широкий, членами МПС являются более 180 стран мира. И, соответственно, это формат, где можно показать активы Беларуси, представить позицию страны по тем или иным вопросам. Могу сказать, что делать это удается, потому что участие Беларуси в сессиях МПС уже носит системный характер. Есть возможность позиционировать республику не только в кулуарных разговорах, но и с трибуны. Например, в рамках последней сессии рассматривались вопросы, связанные с недопустимостью применения наемников в вооруженных конфликтах, где была представлена и наша позиция.

Разумеется, плотнее всего в рамках сессий МПС мы работаем с российскими партнерами. В этот раз также состоялась целая серия встреч, где мы обсуждали совместные действия на внешнем контуре. Договорились, что с учетом нашего совместного участия в международных мероприятиях, где мы голосуем одинаково по резолюциям, будем интенсифицировать белорусско-российский диалог через профильные парламентские комитеты по международным делам. В частности, есть договоренность до конца года провести встречу в формате "2+2", где будут присутствовать руководители комитетов по международным делам обеих палат парламентов Беларуси и России. Планируется, что речь пойдет о координации действий во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах.

— Обсуждался ли во время сессии МПС перезапуск Хельсинкского процесса (Хельсинки-2), призванный снять противоречия между государствами в Евроатлантике и Евразии, о чем ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко? Все-таки отношения между Западом и Востоком накаляются, санкции по-прежнему имеют место быть, а Белоруссия неоднократно заявляла, что готова предоставлять переговорную площадку по разным вопросам и выступает за мир…

— Мы этот вопрос обсуждаем постоянно, в том числе, во время визитов в Беларусь парламентских делегаций разных стран. В принципе, на площадке МПС чувствуется заинтересованность как к самой Беларуси, так и к идее "Хельсинки-2". Многие парламентарии знают о существовании такой инициативы. Например, мы подробно обсуждали ее с финнами. Финнам, в принципе, эта идея нравится, они очень позитивно на нее откликаются. Тем более, что Финляндия многие десятилетия занимала статус достаточно нейтральный, миролюбивый, что позволило этой стране успешно развиваться, так что идея о перезапуске международного диалога находит отклик с их стороны.

Единственное, что усложняет путь к этому диалогу, — напряженность в отношениях Запада и Востока. Также процесс может замедлять то, что зачастую наши западные партнеры ассоциируют Беларусь с Россией, на которую наложен ряд санкций. Однако не нужно смешивать миротворческие инициативы Беларуси и отношения республики с Россией, это совершенно разные вещи. Мы с Россией были и есть стратегические партнеры, нас связывают исторические узы, общая идентичность, общая экономика. Наш союз не подлежит какой-то эрозии, дестабилизации. В то же время Беларусь настроена на активный диалог с Западом. Здесь добавлю, что среда западных стран очень неоднородна, они выступают с разными точками зрения, и необязательно они такие уж ярко выраженные антироссийские. Достаточно много стран, которые выступают против санкций. Особенно когда на парламентском уровне это обсуждаешь, видна дифференциация подходов. Поэтому я считаю, что все равно рано или поздно диалог о перезапуске хельсинкского процесса дорогу пробьет, и роль Беларуси в этом плане очень важна.

— Когда настанет подходящий момент для реализации "Хельсинки-2"?

— Если ничего не делать, то готовности не будет никогда. Для того, чтобы был результат, нужно хотя бы сделать первый шаг. Да, действительно, сейчас на уровне руководства ООН говорится о том, что ситуация сложная, что высока степень недоверия между различными странами, и с этим не поспоришь. Но, опять же, это недоверие не взялось из воздуха, оно обусловлено конкретными действиями конкретных политических игроков. Поэтому надо хотя бы начать создавать систему контактов, а без диалога это невозможно. Беларусь всегда выступала за диалог — в разных форматах и по ряду направлений, потому что никто еще не придумал ничего лучше, чем обсуждение вопросов, даже самых неудобных, без посредников.

— На Ваш взгляд, подошли ли Белоруссия и Евросоюз к моменту, когда процесс нормализации отношений уже является константой?

— Евросоюз — это очень неоднородная структура, он включает в себя страны, которые по-разному видят приоритеты и перспективы отношений не только с Республикой Беларусь, но и с Российской Федерацией, и с другими странами на постсоветском пространстве. Нельзя сказать, что мы (Белоруссия и ЕС — ред.) уже вышли на какой-то необратимый уровень в отношениях. Динамика, безусловно, позитивная, но в какой степени мы дошли до той точки, о которой Вы говорите… Тут могут быть всякие повороты событий. Если, например, ЕС сделает шаг, который не соответствует нашим национальным интересам, мы вынуждены будем на него реагировать. А это может вызвать дополнительную напряженность. Мы, конечно, за мирное сосуществование, за диалог, за совместное развитие, но при этом не собираемся поступаться своими национальными интересами. Мы постоянно говорим нашим партнерам из ЕС, что готовы развивать с ними отношения, но не за счет своих национальных интересов и не за счет партнерства Беларуси с Россией. Вот что можно назвать константой.

Хотел бы добавить, что иногда наши братья в России достаточно критично относятся к действиям Беларуси в отношении ЕС, полагая, что мы дрейфуем в сторону в Европу. Мы никуда не дрейфуем и не собираемся этого делать. Вопрос заключается в том, что без диалога не будет никакого результата. Как только прекращается диалог, как только начинаются резкие оценки, это мешает позитивному развитию событий. Наша позиция заключается именно в том, что, работая конструктивно там, где это возможно, с западными партнерами, мы одновременно продвигаем, в конечном счете, не только интересы Беларуси, но и интересы Союзного государства, интересы РФ.

Сейчас в мире наблюдается нелепая ситуация санкционного противостояния, которая возникла из-за недопонимания, недоверия, из-за того, что отдельные страны выдвигают свои национальные интересы как единственный приоритет. Это абсолютно недопустимо и отражается на общей атмосфере международных отношений. Нужно максимально конструктивно и, главное, интеллектуально этот вопрос обсуждать.

— По Вашим прогнозам, когда европейские санкции в отношении Беларуси могут быть полностью аннулированы?

— Санкции — это анахронизм. Я уверен, что придет время, и последние штрихи этой нелепой ситуации исчезнут. Мы надеемся, что точно так же разрешится ситуация и с санкциями в отношении России. Санкции — это не инструмент международного диалога, они всегда контрпродуктивны и ничего не дают, это абсолютно неприемлемо в отношении ни российского, ни белорусского народа. Мы никогда не терпели никакого давления. Мы понимаем свою функцию в мире и в Европе, понимаем те задачи, которые нужно решать совместно. Россия и Беларусь всегда будут отстаивать свои национальные интересы.

— Ранее президент России заявлял, что Минску и Москве вполне реально достичь товарооборота в 50 миллиардов долларов. Как думаете, какие инструменты нужно подключать для увеличения товарооборота, в том числе в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на что делать ставку?

— Беларуси и России нужно выйти за рамки традиционного товарообмена, которым мы занимаемся уже не один десяток лет, и увеличить долю высокотехнологичной продукции в товарообороте. А сделать это можно за счет производственной кооперации. Минску и Москве следует создавать совместные производственные структуры с ориентацией на выпуск высокотехнологичной продукции, причем как на территории РФ, так и в Беларуси — в зависимости от условий, которые может предоставить для этого каждая из стран в конкретном случае. Надо обязательно серьезно заниматься вопросами микроэлектроники, робототехники, биотехнологий — тех технологических направлений, которые определяют прогресс в будущем. Это как раз вопрос нашей экономической безопасности, без его разрешения трудно будет чувствовать себя уверенно в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе.

Беларусь и Россия должны видеть в будущем совместное развитие. И, несмотря на большое различие в масштабах наших стран, я думаю, они друг для друга очень важны. Беларусь имеет преимущества по целому ряду технологических направлений, и их нужно использовать на благо Союзного государства.

— Как вы оцениваете работу, которая проводится в ЕАЭС, по снятию торговых барьеров, а также процесс формирования общих отраслевых рынков? Нужно ли, по Вашему мнению, придать ускорение этому процессу?

— Очевидно, что эта работа должна быть улучшена, потому что, несмотря на договоренности, которые мы имеем, в ЕАЭС сохраняется достаточно большое числе барьеров и зачастую принимаются решения, которые прямо противоречат договоренностям в рамках союза. Мы должны этого избегать и действовать таким образом, чтобы общее экономическое пространство имело позитивную динамику в развитии. Это, в принципе, так и есть, просто работа идет менее адекватными темпами по сравнению с тем, чего хотелось бы.

— Ранее польская сторона сообщила о своем намерении разместить на границе с Белоруссией на постоянной основе американскую военную базу. Как Вы расцениваете эти действия? Могут ли Минск и Москва разработать ответные меры или, в конечном итоге, вернуться к вопросу о размещении российской авиабазы?

— Я уже говорил о том, что состояние, которого мы достигли сейчас в отношениях с Европой, гораздо лучше того, что было ранее. Но это состояние не является устойчивым, потому что действия наших партнеров могут изменить ситуацию в худшую сторону. Если произойдет то, о чем Вы сказали, естественно, Беларусь будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя. Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства, — это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения американской бронетанковой дивизии — ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения.