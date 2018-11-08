Минск готов развивать отношения с Брюсселем, но не в ущерб Москве

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Минск готов развивать отношения с Брюсселем, но не в ущерб партнерству с Москвой и собственным интересам, заявил РИА Новости глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

"Мы постоянно говорим нашим партнерам из ЕС, что готовы развивать с ними отношения, но не за счет своих национальных интересов и не за счет партнерства Беларуси с Россией. Вот что можно назвать константой", — заявил Рахманов.

По его словам, Евросоюз – "очень неоднородная структура", и она включает в себя страны, которые "по-разному видят приоритеты и перспективы отношений" не только с Белоруссией, но также с Российской Федерацией и другими странами на постсоветском пространстве.

"Нельзя сказать, что мы (Белоруссия и ЕС — ред.) уже вышли на какой-то необратимый уровень в отношениях. Динамика, безусловно, позитивная, но … тут могут быть всякие повороты событий. Если, например, ЕС сделает шаг, который не соответствует нашим национальным интересам, мы вынуждены будем на него реагировать. А это может вызвать дополнительную напряженность. Мы, конечно, за мирное сосуществование, за диалог, за совместное развитие, но при этом не собираемся поступаться своими национальными интересами", — заметил сенатор.

При этом Рахманов обратил внимание, что иногда в Москве "достаточно критично относятся к действиям Беларуси в отношении ЕС", полагая, что республика "дрейфует" в сторону в Европы. "Мы никуда не дрейфуем и не собираемся этого делать. Вопрос заключается в том, что без диалога не будет никакого результата. Как только прекращается диалог, как только начинаются резкие оценки, это мешает позитивному развитию событий. Наша позиция заключается именно в том, что, работая конструктивно там, где это возможно с западными партнерами, мы одновременно продвигаем, в конечном счете, … и интересы Союзного государства, интересы РФ", — заявил парламентарий.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. В частности, были сняты личные, визовые ограничения против президента республики Александра Лукашенко, которые не позволяли осуществлять визиты в страны ЕС.