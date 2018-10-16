Бодак: унификация законодательства — важнейшая задача Союзного государства

О работе по обеспечению равных прав граждан в Союзном государстве, о внедрении новых форм работы Парламентского Собрания и подготовке Концепции сближения законодательств двух стран в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Алла Бодак:

— Каковы были главные направления работы комиссии по законодательству и Регламенту в уходящем году?

— В этом году пришла новая команда, сформировался очень эффективный состав комиссии. Возглавляет ее депутат Госдумы Артем Викторович Туров, в составе комиссии — ряд других депутатов Государственной думы, а также члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. У нас хорошая команда получилась, слаженная. Причем очень важно, что мы друг друга понимаем, у нас вообще нет кардинальных разногласий, нет противоречий, мы очень быстро принимали решения, все были настроены на продуктивную работу. Весь состав комиссии принял решение взять в качестве основной в этом году тему гармонизации и унификации законодательства, поскольку она — важнейшая с точки зрения интеграции Союзного государства. Один из наиболее актуальных вопросов — обеспечение равных прав граждан, то есть то, что непосредственно волнует белорусов, когда они приезжают в Российскую Федерацию, и россиян, приезжающих в Белоруссию.

— Что было сделано комиссией впервые в этом году?

— Мы впервые инициировали парламентские слушания по вопросу обеспечения равных прав граждан двух стран. Такая форма работы юридически всегда существовала, но фактически не применялась в Парламентском Собрании. Нас поддержал председатель Парламентского Собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, и парламентские слушания на эту тему были проведены. По итогам выработаны рекомендации, наша комиссия держит их на контроле. Таким образом, теперь на нас возложена задача проведения мониторинга исполнения этих рекомендаций.

Кроме того, мы инициировали обсуждение второго блока вопросов, которые также весьма актуальны. Речь идёт об обеспечении равных условий для субъектов хозяйствования на территории России и Республики Беларусь. И по этой теме были инициированы парламентские слушания, куда пригласили всех заинтересованных лиц, всех, кто отвечает за эту сферу. Мы выработали рекомендации, обозначили проблемные вопросы, предложили механизмы их решения, логистику определенную и тоже взяли всё на контроль.

— Какой инструмент парламентского контроля Вы считаете эффективным?

— Безусловно, это форма "правительственного часа". Могу сказать, что в настоящее время этот вопрос обсуждается, и мы рассчитываем задействовать такую эффективную форму контроля в деле построения Союзного государства. Тем более, что потенциал у Парламентского Собрания Союза Беларуси и России огромен. Потребность в "правительственном часе" выявилась после работы над мониторингом исполнения положений Договора о создании Союзного государства. Опять же, де юре положение о "правительственном часе" есть, но фактически этот инструмент ни разу не был использован. Повторюсь, такая форма работы крайне эффективна, ведь она предполагает присутствие представителей как исполнительной, так и законодательной власти, соответственно, в "правительственном часе" смогут участвовать представители не только союзного Совмина, но и министерств и ведомств каждой из стран. Именно в таком формате вопросы сближения законодательств могут обсуждаться при участии двух ветвей власти.

— Как сообщалось, депутаты Парламентского Собрания планируют сформировать Концепцию сближения законодательства двух стран…. © Sputnik / Виктор Толочко Туров: вопрос равных прав граждан поднят на очень высокий уровень в СГ

— Да, после дискуссий в комиссии и с депутатами Парламентского Собрания мы пришли к выводу, что нужна цельная концепция сближения законодательства. Как вы знаете, впоследствии было принято решение Высшего Государственного совета о приоритетных направлениях союзного строительства на 2018 — 2022 годы, и одним из первых стал пункт по мониторингу исполнения положений Договора о создании Союзного государства и подготовки на основе этого анализа конкретных предложений, которые мы и отразим в концепции. В настоящее время наша комиссия ведет работу по подготовке концепции, депутаты Парламентского Собрания активно подключились к этой работе. Сейчас в нашей работе, как мне кажется, идут более интенсивные подвижки с точки зрения методологических и теоретических подходов, с учетом, конечно, прикладного аспекта. Мы выделяем три приоритета: обеспечение равных прав граждан, создание равных условий субъектам хозяйствования и развитие цифровой экономики в Союзном государстве. Тема цифровой экономики также крайне важна, потому что сегодня, если мы отстанем в этом направлении от западноевропейских стран, мы потеряем в плане темпов экономического развития.

— Когда концепция будет готова? © Фото : пресс-служба ПС Рахманов: СГ необходимо ускоренное экономическое и технологическое развитие

— Сейчас она в рабочем варианте, к её оформлению подключены все союзные органы и национальные госструктуры Беларуси и России. Здесь дело не в сроках, а в проработке содержательной части, которая должна быть согласована со всеми игроками. Это огромное количество государственных органов в двух странах, и надо их всех направить в одно русло. Здесь не должно быть каких-то разногласий, должно быть принято согласованное решение. Поэтому для Парламентского Собрания крайне важно выработать согласованную позицию, учитывая, что речь идет о двух уровнях — международном и национальном. Когда будет выработано концептуальное видение, мы сможем приступить к разработке плана реализации концепции, так называемой дорожной карты. После этого будут определены исполнители по конкретным направлениям, сроки реализации. В целом, согласно мировой практике, в интеграционных объединениях подобные вещи не делаются быстро, для вовлечения в процесс всех ключевых игроков нужно определённое время.