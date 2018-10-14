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Попков: необходима цифровизация аграрного сектора в Союзном государстве

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© РИА Новости / Александра НауменкоДепутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Могилеве, Белоруссия. 14 октября 2018Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Могилеве, Белоруссия. 14 октября 2018
© РИА Новости / Александра Науменко

МОГИЛЁВ, 14 окт – РИА Новости. Цифровизация аграрного сектора, включая развитие точного земледелия  — систем управления продуктивностью на основе спутниковых и ИТ-технологий, а таккже создание селекционно-генетических центров — в числе главных направлений совместной работы в рамках Союзного государства по развитию АПК России и Белоруссии, сообщил РИА Новости председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Александр Попков.

Сгущеное молоко белорусского производителя молочных товаров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках прошедшего в Могилёве V Форума регионов состоялись заседания профильных секций, в которых принимали участие депутаты Парламентского Собрания Союзного государства. Одной из важнейших стала секция по аграрной политике Союзного государства.

"На заседании мы обозначили несколько главных направлений для дальнейшей совместной работы — создание селекционно-генетических центров, внедрение в аграрный сектор цифровой экономики и точного земледелия, и поддержка кадров, которые должны реализовывать эти направления", — сказал Попков.

Он подчеркнул, что на протяжении этого года профильная комиссия Парламентского Собрания провела серьезную работу в научно-практическом направлении для конкретизации приоритетных направлений в АПК.

"Впервые появилось консолидированное мнение всех структур и ведомств, имеющих отношение к проблематике, которую я обозначил. Это, прежде всего, Постоянный Комитет Союзного государства, который занял консолидирующую и координирующую позицию в реализации предложенных тем, министерства сельского хозяйства России и Республики Беларусь, и депутатский  корпус — сенаторы России и члены Совета Республики. Вопросы, которые стали приоритетными в нашей работе, жизненно важны — от них зависит наша экономическая и продовольственная безопасность. И мы ставим перед собой задачу — не заимствовать, а производить и предлагать, в том числе,  на внешние рынки, свой продукт", — отметил Попков.

Белорусский сыр. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Его коллега, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин подтвердил, что и в России, и в Белоруссии уделяется серьезное внимание внедрению "цифры" в сельскохозяйственную отрасль.

"Сегодня экономика требует внедрения "цифры." Поэтому мы приняли решение о совместном создании современных сельскохозяйственных машин, такое задание уже получили два государственных института со стороны России и Белоруссии. Вторая задача, которую мы рассмотрели, — необходимость создания совместно учёными Белоруссии и России селекционных генетических центров", — сказал Митин.

Он добавил, что развитие систем профессионального и высшего аграрного образования в Союзном государстве будет отвечать требованиям современного сельского  производства.

 

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