Попков: необходима цифровизация аграрного сектора в Союзном государстве

МОГИЛЁВ, 14 окт – РИА Новости. Цифровизация аграрного сектора, включая развитие точного земледелия — систем управления продуктивностью на основе спутниковых и ИТ-технологий, а таккже создание селекционно-генетических центров — в числе главных направлений совместной работы в рамках Союзного государства по развитию АПК России и Белоруссии, сообщил РИА Новости председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Александр Попков.

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"На заседании мы обозначили несколько главных направлений для дальнейшей совместной работы — создание селекционно-генетических центров, внедрение в аграрный сектор цифровой экономики и точного земледелия, и поддержка кадров, которые должны реализовывать эти направления", — сказал Попков.

Он подчеркнул, что на протяжении этого года профильная комиссия Парламентского Собрания провела серьезную работу в научно-практическом направлении для конкретизации приоритетных направлений в АПК.

"Впервые появилось консолидированное мнение всех структур и ведомств, имеющих отношение к проблематике, которую я обозначил. Это, прежде всего, Постоянный Комитет Союзного государства, который занял консолидирующую и координирующую позицию в реализации предложенных тем, министерства сельского хозяйства России и Республики Беларусь, и депутатский корпус — сенаторы России и члены Совета Республики. Вопросы, которые стали приоритетными в нашей работе, жизненно важны — от них зависит наша экономическая и продовольственная безопасность. И мы ставим перед собой задачу — не заимствовать, а производить и предлагать, в том числе, на внешние рынки, свой продукт", — отметил Попков.

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"Сегодня экономика требует внедрения "цифры." Поэтому мы приняли решение о совместном создании современных сельскохозяйственных машин, такое задание уже получили два государственных института со стороны России и Белоруссии. Вторая задача, которую мы рассмотрели, — необходимость создания совместно учёными Белоруссии и России селекционных генетических центров", — сказал Митин.

Он добавил, что развитие систем профессионального и высшего аграрного образования в Союзном государстве будет отвечать требованиям современного сельского производства.