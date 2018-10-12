Пантюхов: цифровизация экономики — вопрос национальной безопасности СГ

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Задачи по цифровизации экономики — это не только модный тренд, но, прежде всего, вопрос национальной безопасности и конкурентоспособности Союзного государства, сообщил в ходе работы профильной секции V Форума регионов в Могилёве председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, член Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Владимир Пантюхов.

В рамках V Форума регионов, который проходит в Могилёве с 11 по 12 октября, состоялись заседания профильных секций, в которых принимали участие депутаты Парламентского Собрания Союзного государства. Одной из приоритетных стала секция "Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и перспективы".

"Тема чрезвычайно актуальна и востребована, как в нашей стране, так и в Российской Федерации. Перевод экономики в "цифру" — не просто модный тренд, это вопрос национальной безопасности и, если хотите, глобальной конкурентоспособности. Нам не следует отсиживаться в стороне, чтобы не попасть в зависимость от мировых лидеров цифровизации экономики. Наша работа должна идти на опережение. На пленарном заседании четвертого форума регионов в Москве президент Александр Лукашенко подчеркнул, что мы перед собой ставим амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну", — сказал Пантюхов.

По его мнению, в целом национальные модели развития экономики в России и Белоруссии имеют много общих черт, теме цифровой экономике в обоих государствах уделяется пристальное внимание, сформированы центры профильных компетенций, есть полноформатная поддержка цифрового бизнеса.

"Уверен, нам есть, что обсудить с нашими российскими коллегами в рамках цифровой повестки и сверить часы по наиболее актуальным вопросам сотрудничества в сфере цифровизации экономики", — подчеркнул Пантюхов.

Его российский коллега, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня трудно переоценить значение цифровой экономики для обеих стран.

"Система братских отношений, фундамент этих отношений, который укрепляют президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко — это то, что мы ценим по-особому. Многие наши коллеги, которые не смогли попасть на секцию, так как работали на своих, не только пожелали нам успеха, но сказали, что они обязательно возьмут материалы и стенограмму, чтобы посмотреть, что нам сегодня удалось. Отмечу, что Валентина Ивановна Матвиенко поддержала инициативу российских сенаторов о создании Совета по цифровой экономике при Совете Федерации и Палате регионов, которую возглавил наш коллега, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В этом совет входят не только сенаторы, но и эксперты", — подчеркнул Мезенцев.

Он добавил, что работа секции была "предельно содержательной". "Это касается и совершенствования законодательства, и нормативно-правовой базы. Убежден что этот задел будет полезен для всех нас и станет поводом для более серьезного и предметного взаимодействия в профессиональной сфере", — заключил Мезенцев.