Рахманов: СГ необходимо ускоренное экономическое и технологическое развитие

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Союзному государству необходимо ускоренное экономическое и технологическое развитие для обеспечения экономической безопасности обоих государств и ведения эффективной международной деятельности, сообщил РИА Новости в кулуарах заседания профильной секции V Форума регионов Белоруссии и России председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.
"Нам нужно обязательно не только не отставать от тенденций мировых, но и в целом обеспечить ускоренное развитие — экономическое и технологическое, чтобы это не осталось на словах, а было на практике реализовано по конкретным направлениям и с конкретными проектами", — сказал Рахманов.
При этом он подчеркнул, что и у Белоруссии, и у России есть лучшие мировые практики, которые превосходят международные стандарты.
"Это надо масштабировать и эти практики распространять, технологический потенциал максимально активизировать. И, конечно, нужно заниматься подготовкой кадров — это задача непростая. Интеллектуальные силы должны быть ориентированы на конкретный практический результат. Нам необходимо усилить взаимодействие по всем направлениям для того, чтобы, начиная с системы подготовки кадров и заканчивая реализацией продукции на внешних рынках, мы действовали, как единое целое. Нужно каждой стране максимально эффективно обеспечить эту работу в рамках Союзного государства", — подчеркнул Рахманов.
Председатель комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачёв отметил, в свою очередь, что высокие темпы развития России и Белоруссии "являются лучшим ответом" на западные санкции.
Косачёв подчеркнул, что важным выводом совместной дискуссии на секции стала мысль о том, что геополитические оппоненты России и Белоруссии "бьют, в первую очередь, по перспективам экономического развития России и Белоруссии, Союзного государства и стремятся это развитие затормозить, а, по возможности, и повернуть вспять".
"Лучший ответ на санкции, на шантаж откровенный, на шельмование того, что происходит в Белоруссии и России, — это поступательное, с высокими темпами наше экономическое развитие. Этот самый исчерпывающий ответ на санкции мы будем давать и впредь", — сказал он.