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Парламентское собрание

Рахманов: СГ необходимо ускоренное экономическое и технологическое развитие

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© Фото : пресс-служба ПССергей Рахманов. Архивное фотоСергей Рахманов. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ПС

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Союзному государству необходимо ускоренное экономическое и технологическое развитие для обеспечения экономической безопасности обоих государств и ведения эффективной международной деятельности, сообщил РИА Новости в кулуарах заседания профильной секции V Форума регионов Белоруссии и России председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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В рамках V Форума регионов, который проходит в Могилёве с 11 по 12 октября, состоялись заседания профильных секций, в которых приняли участие депутаты Парламентского Собрания Союзного государства. Обсуждались как текущие, так и перспективные вопросы совместного сотрудничества. Одной из приоритетных стала секция по международной деятельности и экономической безопасности Союзного государства.

"Нам нужно обязательно не только не отставать от тенденций мировых, но и в целом обеспечить ускоренное развитие — экономическое и технологическое, чтобы это не осталось на словах, а было на практике реализовано по конкретным направлениям и с конкретными проектами", — сказал Рахманов.

При этом он подчеркнул, что и у Белоруссии, и у России есть лучшие мировые практики, которые превосходят международные стандарты.

"Это надо масштабировать и эти практики распространять, технологический потенциал максимально активизировать. И, конечно, нужно заниматься подготовкой кадров — это задача непростая. Интеллектуальные силы должны быть ориентированы на конкретный практический результат. Нам необходимо усилить взаимодействие по всем направлениям для того, чтобы, начиная с системы подготовки кадров и заканчивая реализацией продукции на внешних рынках, мы действовали, как единое целое. Нужно каждой стране максимально эффективно обеспечить эту работу в рамках Союзного государства", — подчеркнул Рахманов.

Председатель комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачёв отметил, в свою очередь, что высокие темпы развития России и Белоруссии "являются лучшим ответом" на западные санкции.

Сгущеное молоко белорусского производителя молочных товаров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"В рамках секции, посвящённой нашему международному сотрудничеству и движению вперёд в экономической сфере, был проведён анализ, я бы сказал, смотр совместных проектов. По сравнению с тем, что было 10,15 и 20 лет назад, очень многое изменилось, прежде всего, в высокотехнологичных областях. Когда-то наше сотрудничество сводилось во многом к формуле "купи-продай". Сейчас наши промышленники, люди, которые работают в науке и развивают высокие технологии, научились находить друг друга, научились пользоваться преимуществами интеграции в рамках Союзного государства, в рамках Евразийского союза ученых, где Россия и Беларусь задают темп во многих случаях", — сказал он.

Косачёв подчеркнул, что важным выводом совместной дискуссии на секции стала мысль о том, что геополитические оппоненты России и Белоруссии "бьют, в первую очередь, по перспективам экономического развития России и Белоруссии, Союзного государства и стремятся это развитие затормозить, а, по возможности, и повернуть вспять".

"Лучший ответ на санкции, на шантаж откровенный, на шельмование того, что происходит в Белоруссии и России, — это поступательное, с высокими темпами наше экономическое развитие. Этот самый исчерпывающий ответ на санкции мы будем давать и впредь", — сказал он.

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