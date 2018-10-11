Белорусские компании АПК на Форуме регионов подписали контракты на $123 млн

МОГИЛЕВ, 11 окт — РИА Новости. Контракты на поставку в РФ на общую сумму в 123 миллиона долларов подписали белорусские предприятия сферы АПК в рамках Форума регионов Белоруссии и России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Верхние палаты парламентов Белоруссии и России выступают организаторами форума.
"Общая сумма подписанных контрактов — 123 миллиона долларов", — сказали в пресс-службе.
По итогам первого полугодия 2018 года белорусские субъекты хозяйствования поставили в Россию сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму, превышающую 2 миллиарда долларов, или более 82% от всей стоимости экспорта этой группы товаров, при этом доля экспорта белорусской молочной продукции в Россию превышает 87%.