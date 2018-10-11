Минск и Москва хотят ввести "правительственный час" для улучшения отношений

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. Минск и Москва планируют задействовать в союзнических отношениях такую форму контроля как "правительственный час", на котором будут обсуждаться, в частности, вопросы сближения законодательств двух стран, заявила РИА Новости в четверг белорусский сенатор Алла Бодак.

"Есть потенциал у Парламентского собрания Союза Беларуси и России, и мы считаем, что следует начать использовать такую форму контроля со стороны Парламентского собрания, как "правительственный час", — сказала Бодак в кулуарах V Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в белорусском Могилеве.

По словам Бодак, предложение об использовании "правительственного часа" возникло у белорусских и российских парламентариев в ходе мониторинга исполнения положений Договора о создании Союзного государства. "Эта форма ни разу не была использована в рамках Союзного государства", — отметила сенатор.

Предполагается, что на "правительственный час" будут приглашаться представители не только союзного Совмина, но также министерств и ведомств двух стран, отметила собеседница агентства. "И в этом формате, в принципе, могут обсуждаться вопросы сближения законодательств при участии представителей законодательной и исполнительной ветвей власти", — сказала сенатор.

Бодак добавила, что в настоящее время вопрос корректировки договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года не рассматривается. "Нужно использовать те инструменты и механизмы, которые уже заложены этим договором, они на сегодня не получили полноценного применения. Мы считаем, и российские коллеги с нами согласны, что эти механизмы нужно как-то переформатировать, придать им новую силу", — сказала она.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.