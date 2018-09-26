Депутаты Парламентского Собрания примут участие в Молодежном форуме СГ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Союзные парламентарии и члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России примут участие в пленарном заседании и работе секций Молодежного форума Союзного государства, которое состоится в четверг, 27 сентября, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

Молодежный форум Союзного государства проходит в Москве с 26 по 30 сентября. В нем принимают участие лидеры органов молодежного и студенческого самоуправления, представители общественных организаций и экспертного сообщества Беларуси и России. Основная цель форума — разработка Стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства. На тематических площадках участники обсудят идеологическую и информационную основу Союзного государства, законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики, а также перспективные направления деятельности молодежи Беларуси и России.