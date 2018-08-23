Минск и Москва планируют подписать на Форуме регионов контракты на $500 млн

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Коммерческие контракты на сумму около 500 миллионов долларов планируется заключить в рамках пятого Форума регионов Белоруссии и России, который пройдет в белорусском Могилеве в октябре, сообщила в четверг в Минске заместитель председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Марианна Щеткина.

"Мы планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов по результатам заключения контрактов. Работа идет по всем направлениям… Мы ставим планку, что должно быть 500 миллионов", — сказала Щеткина журналистам.

По ее словам, с каждым новым форумом общая сумма заключенных между предприятиями двух стран контрактов растет, например, во время проведения второго Форума регионов было заключено контрактов примерно на 200 миллионов долларов, в прошлый раз — уже на 400 миллионов долларов. Всего за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму, эквивалентную более 930 миллионам долларов.

Щеткина подчеркнула, что экономическое сотрудничество — основа отношений между государствами, оно должно быть взаимовыгодное, осуществляться на равных условиях и должно постоянно развиваться. По информации вице-спикера, в работе сейчас находится порядка 50 соглашений, которые планируется подписать на форуме, — на уровне правительства Белоруссии с регионами РФ, на межрегиональном и межпарламентском уровне.

Она отметила, что подготовка к форуму, который пройдет 11-12 октября в Могилеве, находится на финишной прямой, в сентябре состоится совместное белорусско-российское заседание оргкомитета по вопросам проведения данного мероприятия, которое окончательно урегулирует все организационные вопросы. Зампредседателя верхней палаты парламента отметила, что на пленарном заседании форума планируется "определить приоритетные направления развития регионов как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Ожидается, что в пленарном заседании примут участие главы государств.

Также пройдут тематические секции по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств Белоруссии и РФ, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Помимо этого, в рамках форума пройдут заседание совета делового сотрудничества, на котором планируется поднять тему равных прав субъектов хозяйствования, бизнес-встречи и деловые переговоры компаний двух стран. Традиционно в рамках форума состоится заседание межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству.