Щеткина: РФ и РБ нужно учитывать нацинтересы при сближении законов

МИНСК, 23 авг — РИА Новости. Белоруссия и Россия должны максимально сближать законодательства, но помня при этом о национальных интересах, заявила в четверг заместитель председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Марианна Щеткина.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что договор о создании Союзного государства Белоруссии и России нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению в него изменений. Позже госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил, что Белоруссия и Россия обсудят необходимость поправок в договор о создании СГ после сравнительного анализа законодательства двух стран. Такой анализ должен быть подготовлен в 2018 году. Спикер верхней палаты парламента Белоруссии Михаил Мясникович заявлял, что результаты мониторинга будут рассмотрены в рамках V Форума регионов двух стран.

"Иногда звучит вопрос: давайте у нас будет все одинаковое. Это нереально, потому что мы два разных государства, у каждого есть независимая позиция, суверенитет, у каждого есть национальные интересы. Но наша задача – максимально сблизиться для того, чтобы гражданам наших государств было удобно реализовывать свои права", — заявила Щеткина журналистам.

По ее словам, в настоящее время Постоянный комитет Союзного государства занимается анализом законодательств двух стран и выполнения договора о создании Союзного государства Белоруссии и России.

Щеткина добавила, что вопрос о сближении законодательств двух стран будет заслушан на заседании межпарламентской комиссии верхних палат парламентов Белоруссии и России, которое состоится в рамках Форума регионов двух стран 11-12 октября в белорусском Могилеве.

"Самое главное будет зафиксировано и будет озвучено на пленарном заседании (форума — ред.). Все-таки самые главные цели, которые есть, – это равные права граждан, это равные права для субъектов хозяйствования, это рынки без изъятий и ограничений, это и цифровая экономика", — подчеркнула она.