Путин рад возможности обсудить с Лукашенко международные вопросы

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что рад возможности с глазу на глаз обсудить двусторонние и международные вопросы.

"Рад вас видеть, у нас будет спортивная программа. Рад возможности воспользоваться эти и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. Ну и международные вопросы более широкого плана", — сказал Путин.

"Мы с вами встречаемся регулярно, и каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас. Я очень рад вас видеть", — добавил Путин.