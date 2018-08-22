Лукашенко поблагодарил Путина за возможность обсудить в Сочи различные темы

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу РФ Владимира Путина за приглашение в Сочи и возможность обсудить различные вопросы, а также пополнить его знания в плане международных отношений.

"Спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских. Я ежегодно бываю здесь, здесь клочок земли Беларуси рядом с вами за забором", — сказал Лукашенко в начале встречи. Он добавил, что проблемы накапливаются, и у всех они одни и те же.

"Есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и долго. Но новые проблемы к счастью не появляются…Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. Некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает", — сказал Лукашенко.

"Буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений, а также совместных действий", — добавил он.