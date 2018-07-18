Депутаты Парламентского Собрания на "Славянском базаре в Витебске"

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XXVII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" прошел с 12 по 16 июля. С 2003 года на празднике искусств проходит День Союзного государства. В его программе - мероприятия с участием представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и Постоянного Комитета Союзного государства.