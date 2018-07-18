Фестиваль "Славянский базар в Витебске" вносит заметный вклад в процесс единения народов Белоруссии и России. Парламентское Собрание поддерживает все инициативы, направленные на интеграцию двух стран, на развитие диалога славянских культур. Ежегодные встречи мастеров искусств и их благодарных зрителей на Витебской земле символизируют сложившуюся веками братскую дружбу народов двух стран.
Депутаты Парламентского Собрания на "Славянском базаре в Витебске"
17:2818.07.2018
(обновлено: 17:35 18.07.2018)
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© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияXXVII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" прошел с 12 по 16 июля. С 2003 года на празднике искусств проходит День Союзного государства. В его программе - мероприятия с участием представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и Постоянного Комитета Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
XXVII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" прошел с 12 по 16 июля. С 2003 года на празднике искусств проходит День Союзного государства. В его программе - мероприятия с участием представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и Постоянного Комитета Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПредставители Парламентского Собрания входят в состав Оргкомитета фестиваля. Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля. В день торжественного открытия форума проходит пресс-конференция его организаторов.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Представители Парламентского Собрания входят в состав Оргкомитета фестиваля. Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля. В день торжественного открытия форума проходит пресс-конференция его организаторов.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияЧлен Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник рассказал о всесторонней поддержке фестиваля депутатами Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Член Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник рассказал о всесторонней поддержке фестиваля депутатами Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2018".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2018".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПарламентское Собрание учредило два специальных приза музыкального конкурса. Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручили призы Артему Скоролю (Белоруссия) и Маргарите Воробьевой (Россия).
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Парламентское Собрание учредило два специальных приза музыкального конкурса. Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручили призы Артему Скоролю (Белоруссия) и Маргарите Воробьевой (Россия).
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияТрадиционно в дни фестиваля депутаты посещают социальные объекты. В этот раз они приехали в Витебскую академию ветеринарной медицины. Вместе с ректором академии Николаем Гавриченко они обсудили перспективы сотрудничества с вузами Российской Федерации.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Традиционно в дни фестиваля депутаты посещают социальные объекты. В этот раз они приехали в Витебскую академию ветеринарной медицины. Вместе с ректором академии Николаем Гавриченко они обсудили перспективы сотрудничества с вузами Российской Федерации.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДелегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске" в Летнем амфитеатре. В официальной части мероприятия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившийся с приветствием к гостям и участникам фестиваля. Также в адрес гостей и участников фестиваля было направлено приветствие российского президента Владимира Путина.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Делегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске" в Летнем амфитеатре. В официальной части мероприятия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившийся с приветствием к гостям и участникам фестиваля. Также в адрес гостей и участников фестиваля было направлено приветствие российского президента Владимира Путина.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ День Союзного государства депутаты Парламентского Собрания вместе с представителями Постоянного Комитета Союзного государства, Витебского облисполкома, молодежных организаций и гостями фестиваля возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В День Союзного государства депутаты Парламентского Собрания вместе с представителями Постоянного Комитета Союзного государства, Витебского облисполкома, молодежных организаций и гостями фестиваля возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом рассказали журналистам о союзных мероприятиях в Витебске, поделились идеями по организации культурных мероприятий Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом рассказали журналистам о союзных мероприятиях в Витебске, поделились идеями по организации культурных мероприятий Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДоброй традицией Дня Союзного государства стало посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году парламентарии ознакомились с детскими домами семейного типа в Городокском районе Витебской области.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Доброй традицией Дня Союзного государства стало посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году парламентарии ознакомились с детскими домами семейного типа в Городокском районе Витебской области.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПарламентарии побывали в гостях в одном из домов, где встретились с двумя семьями. Депутаты познакомились с детьми, поинтересовались условиями проживания, поговорили об успехах в учебе и достижениях в спорте.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Парламентарии побывали в гостях в одном из домов, где встретились с двумя семьями. Депутаты познакомились с детьми, поинтересовались условиями проживания, поговорили об успехах в учебе и достижениях в спорте.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки сирот государством, законодательного обеспечения функционирования детских домов семейного типа, особенности воспитания и социализации детей.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки сирот государством, законодательного обеспечения функционирования детских домов семейного типа, особенности воспитания и социализации детей.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ завершение встречи гости подарили каждой из семей по ноутбуку от Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В завершение встречи гости подарили каждой из семей по ноутбуку от Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты также посетили Городокский государственный аграрно-технический колледж, обсудили с директором колледжа Владимиром Шитько вопросы сотрудничества с российскими образовательными учреждениями, взаимодействия с промпредприятиями России и Белоруссии.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты также посетили Городокский государственный аграрно-технический колледж, обсудили с директором колледжа Владимиром Шитько вопросы сотрудничества с российскими образовательными учреждениями, взаимодействия с промпредприятиями России и Белоруссии.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияГлавным мероприятием Дня Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" стал концерт "Союзное государство приглашает...".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Главным мероприятием Дня Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" стал концерт "Союзное государство приглашает...".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПредседатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил организаторам, участникам и гостям мероприятия приветствие, которое огласил глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Председатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил организаторам, участникам и гостям мероприятия приветствие, которое огласил глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДепутаты приняли участие в церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар", на которой были оглашены итоги Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск – 2018". В частности, призами Парламентского Собрания награждены Евгений Курчич (Беларусь) и Анастасия Карабешкина (Россия).
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты приняли участие в церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар", на которой были оглашены итоги Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск – 2018". В частности, призами Парламентского Собрания награждены Евгений Курчич (Беларусь) и Анастасия Карабешкина (Россия).
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