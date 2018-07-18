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Парламентское собрание

Депутаты Парламентского Собрания на "Славянском базаре в Витебске"

(обновлено: 17:35 18.07.2018)
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XXVII Международный фестиваль Славянский базар в Витебске
Пресс-конференция организаторов
Член Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник
Депутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2018»
Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручают призы Артёму Скоролю (Беларусь)
Посещение Витебской академии ветеринарной медицины
Делегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре
Возложение цветов к Вечному огню на площади Победы
Депутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом
Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
Посещение Городокского государственного аграрно-технического колледжа
XXVII Международный фестиваль Славянский базар в Витебске
Глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович
Открытие XXVII Славянского базара в Витебске
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияXXVII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" прошел с 12 по 16 июля. С 2003 года на празднике искусств проходит День Союзного государства. В его программе - мероприятия с участием представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и Постоянного Комитета Союзного государства.XXVII Международный фестиваль Славянский базар в Витебске
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
XXVII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" прошел с 12 по 16 июля. С 2003 года на празднике искусств проходит День Союзного государства. В его программе - мероприятия с участием представителей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и Постоянного Комитета Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПредставители Парламентского Собрания входят в состав Оргкомитета фестиваля. Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля. В день торжественного открытия форума проходит пресс-конференция его организаторов.Пресс-конференция организаторов
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Представители Парламентского Собрания входят в состав Оргкомитета фестиваля. Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля. В день торжественного открытия форума проходит пресс-конференция его организаторов.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияЧлен Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник рассказал о всесторонней поддержке фестиваля депутатами Парламентского Собрания.Член Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Член Оргкомитета, зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, представитель Национального собрания РБ Александр Сегодник рассказал о всесторонней поддержке фестиваля депутатами Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2018".Депутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2018»
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты Парламентского Собрания приняли участие в церемонии награждения и гала-концерте XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2018".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПарламентское Собрание учредило два специальных приза музыкального конкурса. Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручили призы Артему Скоролю (Белоруссия) и Маргарите Воробьевой (Россия).Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручают призы Артёму Скоролю (Беларусь)
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Парламентское Собрание учредило два специальных приза музыкального конкурса. Депутаты Тамара Красовская и Людмила Макарина-Кибак вручили призы Артему Скоролю (Белоруссия) и Маргарите Воробьевой (Россия).
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияТрадиционно в дни фестиваля депутаты посещают социальные объекты. В этот раз они приехали в Витебскую академию ветеринарной медицины. Вместе с ректором академии Николаем Гавриченко они обсудили перспективы сотрудничества с вузами Российской Федерации.Посещение Витебской академии ветеринарной медицины
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Традиционно в дни фестиваля депутаты посещают социальные объекты. В этот раз они приехали в Витебскую академию ветеринарной медицины. Вместе с ректором академии Николаем Гавриченко они обсудили перспективы сотрудничества с вузами Российской Федерации.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДелегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске" в Летнем амфитеатре. В официальной части мероприятия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившийся с приветствием к гостям и участникам фестиваля. Также в адрес гостей и участников фестиваля было направлено приветствие российского президента Владимира Путина.Делегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Делегация Парламентского Собрания посетила торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске" в Летнем амфитеатре. В официальной части мероприятия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, обратившийся с приветствием к гостям и участникам фестиваля. Также в адрес гостей и участников фестиваля было направлено приветствие российского президента Владимира Путина.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ День Союзного государства депутаты Парламентского Собрания вместе с представителями Постоянного Комитета Союзного государства, Витебского облисполкома, молодежных организаций и гостями фестиваля возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.Возложение цветов к Вечному огню на площади Победы
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В День Союзного государства депутаты Парламентского Собрания вместе с представителями Постоянного Комитета Союзного государства, Витебского облисполкома, молодежных организаций и гостями фестиваля возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом рассказали журналистам о союзных мероприятиях в Витебске, поделились идеями по организации культурных мероприятий Союзного государства.Депутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты Парламентского Собрания Андрей Наумович и Александр Сегодник вместе с заместителем Госсекретаря Николаем Корбутом рассказали журналистам о союзных мероприятиях в Витебске, поделились идеями по организации культурных мероприятий Союзного государства.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДоброй традицией Дня Союзного государства стало посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году парламентарии ознакомились с детскими домами семейного типа в Городокском районе Витебской области.Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Доброй традицией Дня Союзного государства стало посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году парламентарии ознакомились с детскими домами семейного типа в Городокском районе Витебской области.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПарламентарии побывали в гостях в одном из домов, где встретились с двумя семьями. Депутаты познакомились с детьми, поинтересовались условиями проживания, поговорили об успехах в учебе и достижениях в спорте.Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Парламентарии побывали в гостях в одном из домов, где встретились с двумя семьями. Депутаты познакомились с детьми, поинтересовались условиями проживания, поговорили об успехах в учебе и достижениях в спорте.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки сирот государством, законодательного обеспечения функционирования детских домов семейного типа, особенности воспитания и социализации детей.Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В ходе встречи обсуждались вопросы социальной поддержки сирот государством, законодательного обеспечения функционирования детских домов семейного типа, особенности воспитания и социализации детей.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияВ завершение встречи гости подарили каждой из семей по ноутбуку от Парламентского Собрания.Посещение депутатами социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
В завершение встречи гости подарили каждой из семей по ноутбуку от Парламентского Собрания.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияДепутаты также посетили Городокский государственный аграрно-технический колледж, обсудили с директором колледжа Владимиром Шитько вопросы сотрудничества с российскими образовательными учреждениями, взаимодействия с промпредприятиями России и Белоруссии.Посещение Городокского государственного аграрно-технического колледжа
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Депутаты также посетили Городокский государственный аграрно-технический колледж, обсудили с директором колледжа Владимиром Шитько вопросы сотрудничества с российскими образовательными учреждениями, взаимодействия с промпредприятиями России и Белоруссии.
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияГлавным мероприятием Дня Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" стал концерт "Союзное государство приглашает...".XXVII Международный фестиваль Славянский базар в Витебске
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Главным мероприятием Дня Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" стал концерт "Союзное государство приглашает...".
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского СобранияПредседатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил организаторам, участникам и гостям мероприятия приветствие, которое огласил глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.Глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович
© Фото : предоставлено Секретариатом Парламентского Собрания
Председатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы России Вячеслав Володин направил организаторам, участникам и гостям мероприятия приветствие, которое огласил глава Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкДепутаты приняли участие в церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар", на которой были оглашены итоги Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск – 2018". В частности, призами Парламентского Собрания награждены Евгений Курчич (Беларусь) и Анастасия Карабешкина (Россия).Открытие XXVII Славянского базара в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутаты приняли участие в церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар", на которой были оглашены итоги Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск – 2018". В частности, призами Парламентского Собрания награждены Евгений Курчич (Беларусь) и Анастасия Карабешкина (Россия).
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Фестиваль "Славянский базар в Витебске" вносит заметный вклад в процесс единения народов Белоруссии и России. Парламентское Собрание поддерживает все инициативы, направленные на интеграцию двух стран, на развитие диалога славянских культур. Ежегодные встречи мастеров искусств и их благодарных зрителей на Витебской земле символизируют сложившуюся веками братскую дружбу народов двух стран.

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