Молодежная палата РБ и РФ планирует участвовать в V Форуме регионов

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России планирует принять участие в V Форуме регионов двух стран, сообщил в пятницу первый заместитель председателя Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Решение о создании Молодежной палаты было принято на 53-й сессии Парламентского Собрания в Брянске в декабре 2017 года. Первое заседание состоялось в июне в белорусском Бресте, было избрано руководство палаты, сформированы комиссии и определены приоритетные направления работы.

"В соответствии с планом, утвержденным на первой сессии… Молодежной палаты, у нас около 30 задач в разных плоскостях – это и организационная работа, работа над нормативно-правовыми актами, это непосредственно работа по вовлечению в интеграционные процессы молодежи. Существуют такие знаковые мероприятия, к примеру, как V Форум регионов, к которому мы, безусловно, будем ответственно готовиться", — сказал Лукьянов во время видеомоста Москвы и Минска на тему "Россия — Беларусь: от инициатив молодежи – к строительству Союзного государства".

По словам Лукьянова, несмотря на, что представители двух стран работают в Молодежной палате на общественных началах меньше месяца, они проявляют активность по различным вопросам. "Мы рассчитываем, что буквально через полгода-год она (работа – ред.) даст определенные результаты. У нас уже есть на сегодняшний день… конкретные идеи, конкретные договоренности", — заверил он.

В частности, первый заместитель председателя молодежной структуры обратил внимание, что в сфере науки планируется в 2019 году провести конференцию между силовыми вузами по линии МЧС, что позволит решить ряд вопросов по обеспечению безопасности граждан двух стран.

Лукьянов также добавил, что сейчас разрабатывается логотип Молодежной палаты, есть некоторые наброски, которые стороны обсуждают.

Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, ожидается участие глав государств двух стран.