РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Парламентское собрание
Парламентское собрание

Молодежная палата РБ и РФ планирует участвовать в V Форуме регионов

(обновлено: 17:31 06.07.2018)
0170
© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фотоФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России планирует принять участие в V Форуме регионов двух стран, сообщил в пятницу первый заместитель председателя Молодежной палаты Александр Лукьянов.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Москве обсудят формирование общего правового и информпространства СГ
Решение о создании Молодежной палаты было принято на 53-й сессии Парламентского Собрания в Брянске в декабре 2017 года. Первое заседание состоялось в июне в белорусском Бресте, было избрано руководство палаты, сформированы комиссии и определены приоритетные направления работы.

"В соответствии с планом, утвержденным на первой сессии… Молодежной палаты, у нас около 30 задач в разных плоскостях – это и организационная работа, работа над нормативно-правовыми актами, это непосредственно работа по вовлечению в интеграционные процессы молодежи. Существуют такие знаковые мероприятия, к примеру, как V Форум регионов, к которому мы, безусловно, будем ответственно готовиться", — сказал Лукьянов во время видеомоста Москвы и Минска на тему "Россия — Беларусь: от инициатив молодежи – к строительству Союзного государства".

По словам Лукьянова, несмотря на, что представители двух стран работают в Молодежной палате на общественных началах меньше месяца, они проявляют активность по различным вопросам. "Мы рассчитываем, что буквально через полгода-год она (работа – ред.) даст определенные результаты. У нас уже есть на сегодняшний день… конкретные идеи, конкретные договоренности", — заверил он.

В частности, первый заместитель председателя молодежной структуры обратил внимание, что в сфере науки планируется в 2019 году провести конференцию между силовыми вузами по линии МЧС, что позволит решить ряд вопросов по обеспечению безопасности граждан двух стран.

Лукьянов также добавил, что сейчас разрабатывается логотип Молодежной палаты, есть некоторые наброски, которые стороны обсуждают.

Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, ожидается участие глав государств двух стран.

Комментировать
Парламентское собрание
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Уругвай
1
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена