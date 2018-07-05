Парламентское Собрание нацелено на гармонизацию законодательства РФ и РБ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Карина Ивашко. Парламентское Собрание предпринимает очередные шаги по объединению правового, торгово-экономического и информационного пространства России и Беларуси на открывшейся в Москве научно-практической конференции "Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства"; унификацию и гармонизацию правовых систем эксперты обеих стран обозначают как приоритетное направление работы на 2018-2020 годы.

Формирование единого правового пространства Союзного государства стало главным предметом обсуждения участников двухдневной конференции. В тематических секциях им предстоит разработать программу поэтапного сближения законодательства России и Беларуси, затрагивающую все сферы взаимодействия двух стран. Ранее по инициативе депутатов Парламентского Собрания Постоянным Комитетом Союзного государства было организовано проведение пяти научно-исследовательских работ, целью которых стал сравнительно-правовой анализ по таким направлениям, как правосубъектность Союзного государства, порядок принятия и применения актов, торгово-экономическое сотрудничество в части обеспечения равных условий субъектам хозяйствования, защита прав потребителей и конкуренции (антимонопольная политика) и агропромышленный комплекс.

Предварительные итоги этих работ, равно как и предложения профильных министерств и ведомств, были обобщены для дальнейшей детальной проработки по каждому пункту и вынесены на обсуждение участников конференции.

"Национальное законодательство в России и Беларуси развивалось параллельно. Но если взять медицину или пенсионную систему, оно не было синхронизировано. И задача Комиссии Парламентского Собрания — мы делали это на слушаниях в Брянске и делаем сейчас — гармонизировать законодательства, выстроить единый подход к решению различных вопросов, в первую очередь, для граждан России и Белоруссии. Это нужно для того, чтобы, где бы люди ни находились, видели одинаковый подход к гражданам обеих стран, будь это образование или социальная политика. Мы работаем в этом направлении достаточно успешно — через министерства, через международные договоры гармонизируем законы, чтобы граждане чувствовали себя одинаково защищенными на территории обеих стран", — сказал журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров.

По его словам, участникам московской конференции предстоит также проанализировать, насколько эффективно прошли парламентские слушания по вопросам обеспечения равных прав граждан в декабре прошлого года в Брянске, приняты ли прозвучавшие там рекомендации профильных министерств, и насколько успешно используют их организации и структуры двух стран.