В Москве обсудят формирование общего правового и информпространства СГ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства" состоится 5-6 июля 2018 года в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в Москве, сообщает пресс-центр Парламентского Собрания.

Основная цель конференции — выработка предложений по нормативно-правовому регулированию процессов взаимодействия Беларуси и России в области экономики, формирования общего информационного пространства Союзного государства.

Программа конференции включает пленарные заседания и работу трех секций по темам: "Формирование единого правового пространства Беларуси и России — приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства", "Согласованная аграрная политика Беларуси и России — важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства" и "Общее информационное пространство Союзного государства — реалии и перспективы".

К участию в мероприятии приглашены более 100 специалистов и экспертов, в том числе, депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, министерств и ведомств двух стран, научных учреждений, преподаватели вузов, члены молодежных объединений и руководители СМИ.