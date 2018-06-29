МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Председатель нижней палаты белорусского парламента (палаты представителей) Владимир Андрейченко отметил прогресс в деятельности Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

"Важнейшим направлением для нас остается евразийская интеграция. Ведущую роль в ее развитии играет стратегическое сотрудничество с государствами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. И здесь надо отметить некоторый прогресс, наметившийся в деятельности Парламентского собрания Союза Беларуси и России", — заявил Андрейченко в пятницу на закрытии весенней сессии белорусского парламента.

По его мнению, взаимодействие в рамках Парламентского собрания стало более конструктивным. "Мы сосредоточились именно на тех вопросах, которые больше всего волнуют сегодня людей, — равенстве прав граждан и субъектов хозяйствования. Проведение парламентских слушаний по этой проблематике позволило нам очертить круг ключевых тем, над которыми должны методично работать постоянные комиссии", — сказал Андрейченко.

Он добавил, что обсуждению этих вопросов, в частности, была посвящена 54-я сессия Парламентского собрания, которая прошла в июне в белорусском Бресте.

Председатель нижней палаты белорусского парламента считает, что главная задача сейчас — внимательно отслеживать и оперативно реагировать на острые проблемы, которые возникают в двусторонней повестке, активно вовлекая в системный диалог профильные министерства и ведомства двух стран. В этих целях стороны договорились уже в ближайшем будущем апробировать такой формат общения, как правительственный час, добавил Андрейченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России будут заслушиваться доклады представителей правительств двух стран.