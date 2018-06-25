Депутаты Парламентского Собрания добиваются отмены роуминга между РФ и РБ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Госдума поддержала протокольное поручение депутатов Артема Турова и Александра Козловского запросить у министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ информацию о состоянии проработки вопроса отмены международного роуминга на пространстве Союзного государства России и Беларуси, сообщается на сайте Госдумы.

Протокольное поручение дано Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутат Госдумы и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Артем Туров сообщил РИА Новости, что как депутат от Смоленской области регулярно получает обращения избирателей об отмене роуминга.

"Здесь все тесно связано, сконцентрировано, начиная от культуры и образования, заканчивая бизнесом. Люди постоянно перемещаются по работе или как туристы и, конечно, применение международного роуминга не идет на пользу интеграционному процессу. Наши граждане терпят убытки, не только посещая одну из стран-участниц Союзного государства, но и приезжая или живя в приграничном районе. Телефон может сам переключиться на иностранную мобильную сеть", — рассказал Туров.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался год назад на Форуме регионов России и Беларуси и профильному министерству было дано поручение проработать с операторами связи инициативу об отмене международного роуминга на территории Союзного государства.

"До настоящего времени решений не принято, поэтому мы с коллегой Александром Козловским вынесли на рассмотрение Госдумы протокольное поручение профильному комитету запросить в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций информацию по данному вопросу, — сказал Туров.

Козловский также отмечает, что этот вопрос уже давно остро ставится гражданами двух государств, год назад он обсуждался лидерами стран на Форуме регионов. Жители Псковской, Брянской и Смоленской областей "возмущены необходимостью платить за сомнительные услуги международного роуминга" — приводятся на сайте Госдумы слова Козловского, который также является депутатом Парламентского Собрания.