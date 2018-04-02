МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Парламентское собрание Союза РФ и Белоруссии играет важную роль в интеграционном процессе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Повышение эффективности интеграции в рамках Союзного государства и обеспечение равных прав граждан России и Беларуси — приоритетные задачи, которые президенты наших стран ставят перед союзными структурами, правительствами и парламентами. Большая роль в интеграционном процессе отведена Парламентскому собранию Союза Беларуси и России, прежде всего, по сближению законодательств", — заявил Володин в своём приветствии участникам торжественного собрания в Москве и Минске, посвященного Дню единения народов Белоруссии и РФ. Текст приветствия приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер отметил, что День единения народов Белоруссии и РФ — значимое событие для двух стран.

"Этот праздник символизирует успехи союзной интеграции, не имеющей аналогов в мире. Союз — движущая сила взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах: от экономики и социальной политики до обороны, безопасности и экологии. В его основе многовековая дружба наших братских народов, общая история и культура", — сказал председатель Госдумы.

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