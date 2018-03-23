Депутаты Парламентского Собрания приняли участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ в наблюдении за ходом выборов президента России. Они посетили избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае. Во главе делегации – заместитель председателя Парламентского Собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по международным делам Валерий Воронецкий.
Депутаты Парламентского Собрания - наблюдатели на выборах президента России
17:3123.03.2018
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© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВалерий Воронецкий регистрируется наблюдателем на УИК № 66 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Валерий Воронецкий регистрируется наблюдателем на УИК № 66 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВалерий Воронецкий на избирательном участке города Москвы комментирует ход избирательного процесса.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Валерий Воронецкий на избирательном участке города Москвы комментирует ход избирательного процесса.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияАлла Бодак на открытии избирательного участка № 1 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Алла Бодак на открытии избирательного участка № 1 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутаты Парламентского Собрания Иван Маркевич, Людмила Добрынина и Валерий Воронецкий посетили ЦИК России.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Депутаты Парламентского Собрания Иван Маркевич, Людмила Добрынина и Валерий Воронецкий посетили ЦИК России.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияЛюдмила Добрынина ознакомилась с ходом выборов на избирательном участке № 1274 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Людмила Добрынина ознакомилась с ходом выборов на избирательном участке № 1274 города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияИван Маркевич, Людмила Добрынина и Валерий Воронецкий на встрече с руководством ЦИК России.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Иван Маркевич, Людмила Добрынина и Валерий Воронецкий на встрече с руководством ЦИК России.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияИван Маркевич в беседе с представителями СМИ на избирательном участке города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Иван Маркевич в беседе с представителями СМИ на избирательном участке города Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВалентин Милошевский на закрытии избирательного участка №260 в городе Казани.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Валентин Милошевский на закрытии избирательного участка №260 в городе Казани.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияОльга Петрашова, Виктор Сиренко и Ирина Старовойтова на избирательном участке города Калининград.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Ольга Петрашова, Виктор Сиренко и Ирина Старовойтова на избирательном участке города Калининград.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияГалина Филиппович и Оксана Нехайчик в ходе встречи с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Галина Филиппович и Оксана Нехайчик в ходе встречи с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияГалина Филиппович и Оксана Нехайчик на встрече с депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края в ВДЦ "Орленок".
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Галина Филиппович и Оксана Нехайчик на встрече с депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края в ВДЦ "Орленок".
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияОксана Нехайчик на избирательном участке Города Краснодара.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Оксана Нехайчик на избирательном участке Города Краснодара.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияАндрей Наумович регистрируется наблюдателем на избирательном участке Санкт-Петербурга.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Андрей Наумович регистрируется наблюдателем на избирательном участке Санкт-Петербурга.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияАндрей Наумович обменивается мнением о ходе голосования с международным наблюдателем.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Андрей Наумович обменивается мнением о ходе голосования с международным наблюдателем.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияНиколай Самосейко на избирательном участке города Грозный.
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Николай Самосейко на избирательном участке города Грозный.
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