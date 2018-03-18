Наблюдатель оценил оснащенность избирательных участков в Ростовской области

МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Белорусский депутат Николай Улахович, который участвует в мониторинге выборов президента РФ, отметил хорошую техническую оснащенность участков для голосования в Ростовской области.

Улахович наблюдает за ходом выборов в Ростовской области в составе миссии СНГ, он приглашен по линии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"С утра мы посетили несколько участков, именно в сельской местности. Наши наблюдатели не зафиксировали никаких негативных моментов, голосование проходит спокойно и стабильно. Хотелось бы отметить хорошую техническую оснащенность участков — установлено современное оборудование, видеокамеры, прозрачные урны для бюллетеней", — сказал Улахович РИА Новости в воскресенье.

По его словам, активность избирателей высокая, "чувствуется, что по Ростовской области явка точно будет превышать 50%".

Депутаты Парламентского собрания союза Белоруссии и России в воскресенье принимают участие в наблюдении за ходом выборов в РФ в составе миссии СНГ. Члены делегации посещают избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае. Возглавляет делегацию союзных парламентариев заместитель председателя Парламентского собрания, глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Валерий Воронецкий.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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